Ein stimmungsvoller Empfang wurde den rund 20 Traismaurer Lauffreunden bereitet, die auch heuer per Staffellauf das Adventlicht von Mariazell in die Römerstadt überbrachten. In der Stadtpfarrkirche erfolgte die feierliche Übergabe des Adventlichts. Im Bild zu sehen sind Stadtpfarrer Josef Seeanner (hinten, Zweiter von links), Bürgermeister Herbert Pfeffer (vorne, links), Hauptorganisator Hans Reischek (Mitte), Claudia Holzschuh (Mitte im Spezialgefährt), Schulleiterin Renate Obritzberger (Sechste von rechts) und Stadtrat Georg Kaiser (Dritter von rechts).

| Günther Schwab