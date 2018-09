Heiraten wollte ein 36-Jähriger und legte, um das Aufgebot zu bestellen, seine Dokumente beim Standesamt in Traismauer vor. Darunter war eine Geburtsurkunde mit falschem Geburtsdatum. Fälschung besonders geschützter Urkunden wird dem 36-Jährigen nun vorgeworfen.

Um vier Jahre jünger war der Angeklagte auf der Geburtsurkunde. „Dilettantisch gefälscht, da wurde das Datum drei Mal überklebt. Merkt doch jeder gleich“, sagt der Richter zu dem 36-Jährigen, der seine Schuld vehement von sich weist.

„Ich war das nicht“, beteuert der Römerstädter und belastet die mittlerweile Verflossene. „Sie hat das gemacht. Sie hat die Urkunde aufs Amt gebracht. Wir wollten heiraten, dann hat sie mich durch den Dreck gezogen“, erklärt er aufgebracht im Prozess. Und sagt: „Ich habe noch drei Geburtsurkunden, und da ist das Datum richtig.“

"Wir wollten heiraten, dann hat sie mich durch den Dreck gezogen“

Mit einer Fälschung will seine Ex nichts zu tun haben. Und sie sagt: „Ich war gar nie am Standesamt, denn ihn zu heiraten, war für mich kein Thema.“

Der Angeklagte bittet um Freispruch, der Richter kommt seinem Wunsch nach.

„Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat der Angeklagte gewusst, dass er eine gefälschte Urkunde besitzt, und hat diese versehentlich beim Standesamt vorgelegt. Weil er sieben Mal vorbestraft ist, ist es möglich, dass er sie verfälscht hat, um an eine Strafregisterauskunft zu kommen, die ihn als unbescholten ausweist. Nachweisen kann ich das aber nicht“, sagt der Richter. Mit dem Freispruch ist auch der Staatsanwalt einverstanden. Rechtskräftig.