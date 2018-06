Marcel Miedler, er besucht seit dem September des Vorjahres die Neue Mittelschule Traismauer, hat bei den Schüler-Staatsmeisterschaften im Kunstturnen in Klagenfurt sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der elfjährige Turner aus St.Andrä erhielt die beste Wertung am Boden, Seitpferd, Sprung, Ringen, und Barren. Am Reck belegte er aufgrund eines kleinen Flüchtigkeitsfehlers „nur“ den zweiten Platz.

„Marcel Miedler turnt seit drei Jahren im Leistungsmodell des NÖ Fachverbandes für Turnen. Das Training findet in der Kunstturnhalle des Sportzentrums NÖ statt. Derzeit trainiert er rund sechs Tagen pro Woche. Eine Trainingseinheit dauert bis zu drei Stunden“, erklärt Schuldirektor Gerhard Beitl. Weiters: „Marcel ist ein guter Schüler und daher versuchen wir, Training und Schule so zu koordinieren, dass er auch an internationalen Wettkämpfen und an Trainingslagern im benachbarten Ausland teilnehmen kann.“

Für Hobbys hat das Ausnahmetalent derzeit wenig Zeit. Er nützt die trainingsfreie Zeit, um seine Aufgaben in der Schule bestens zu erledigen. Die Begeisterung für den Turnsport ist bei ihm gewaltig und er hat auch ein großes Ziel vor Augen. „Mein Traumziel ist irgendwann die Teilnahme an den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften im Kunstturnen“, blickt der Elfjährige in die Zukunft. Beim jüngsten Brassfestival am Hauptplatz gab er eine eindrucksvolle Vorführung am Reck zum Besten und erntete dafür viel Applaus.