Fünf Jugendliche überfielen Hausbewohner: Es ging ums Geld

Schaurige Szenen haben sich am Samstag-Abend in Moosbierbaum: Gegen 17 Uhr drangen fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren gewaltsam in ein Haus in Moosbierbaum ein. Bewaffnet war das Quintett unter anderem mit einem verbotenen Schlagstock, einem sogenannten „Totschläger“, Teleskop-Schlagstöcken und Pfefferspray.

Worum es ging? „Das Ganze spielte sich im Suchtgiftmilieu ab. Es ging um Geld, das sich die fünf Tatverdächtigen holen wollten“, erklärt Tullns stellvertretender Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold im NÖN-Exklusivgespräch.

In dem Haus in Moosbierbaum waren zum Zeitpunkt vier junge Leute im Alter von 15 bis 21 Jahren anwesend. Zwei von ihnen erlitten bei der Attacke Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 17.15 Uhr langte bei der Polizeiinspektion ein Notruf ein. Als die Beamten in Moosbierbaum eintrafen, hatten die mutmaßlichen Täter schon Fersengeld gegeben.

Die Opfer konnten der Exekutive die Identität der Angreifer nennen. In der Folge setzte eine groß angelegte Fahndung nach den Schlägern ein. Beteiligt waren mehrere Streifen von Polizeiinspektionen aus den Bezirken Tulln und St. Pölten-Land, Diensthunde und ein Polizeihubschrauber.

Die mutmaßlichen Täter waren Richtung Traismauer geflüchtet, wo zwei von ihnen kurze Zeit später festgenommen werden konnten. Ein drittes Bandenmitglied ging in den Nachtstunden ins Netz.

Zwei weitere Täter waren bis Redaktionsschluss noch immer flüchtig.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der schweren Körperverletzung (nicht, weil es sich um besonders schwere Verletzungen handelt, sondern weil der verbotene Schlagstock zum Einsatz kam) und wegen gefährlicher Drohung.

Zwei 15-jährige Mädchen sind Mitglieder der Bande

Übrigens: Die Gleichberechtigung hat im konkreten Fall definitiv Einzug gehalten: Es handelt sich um zwei mutmaßliche Täter (Jahrgänge 2005, 2006) und drei mutmaßliche Täterinnen (Jahrgänge 2004 und zwei Mal 2007). Verstörend: Nach der Befragung durch die Polizei ordnete die Staatsanwaltschaft St. Pölten lediglich Anzeigen auf freiem Fuß an.

