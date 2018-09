Es gibt nicht viele Gründe, die am Beginn des Prozesses am Landesgericht St. Pölten für den Angeklagten sprechen. Der Rumäne (37) ist neun Mal vorbestraft, drei Mal davon einschlägig; soll heißen wegen gefährlicher Drohung. Auch diesmal soll er gefährlich gedroht haben, und zwar seiner ehemaligen Lebensgefährtin: „Ich komme hinauf und verräum‘ dich und deinen schwulen Vater!“

Auslöser des Streits mit der 33-Jährigen war das Kontaktrecht. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, zwei Jahre jung, der bei der Mutter lebt. Freitags darf der Vater zu dem Buben.

Allerdings verpasste er zwei Freitage, aus beruflichen Gründen, wie er vor Gericht betonte. Er wollte seinen Sohn dann am Wochenende besuchen, worauf ihm die ehemalige Lebensgefährtin bescherte: „Ohne mich siehst du deinen Sohn gar nicht mehr!“ Woraufhin der Mann offenbar auszuckte. „Es tut mir leid“, sagt er jetzt.

Angeklagter: „Sie hat voll die Macht“

Das Verhältnis der Eltern ist tief zerrüttet: „Sie terrorisiert mich, hat mich psychisch fertiggemacht, sie hat voll die Macht“, heult er beim Prozess.

„Er hat mit der Faust mit voller Wucht ein Loch in die Rigipswand geschlagen und den Kleiderständer durch den Raum geschleudert. Es hat schon vorher Drohungen per SMS gegeben, doch diesmal war der Tonfall viel aggressiver, deshalb habe ich ihn bei der Polizei angezeigt“, lässt die Frau an ihrem Ex kein gutes Haar.

Der Richter spricht von einem „hochemotionalen Thema“ und appelliert an Mann und Frau eindringlich, doch mit der Hilfe des Jugendamtes für ein geregeltes und verbindliches Besuchsrecht zu sorgen. Er spricht den Angeklagten im Zweifel frei: „Die Äußerung ist gefallen, die Frage ist, wie sie zu klassifizieren ist. Für mich hat es sich um eine situationsbedingte Kurzschlussreaktion gehandelt.“