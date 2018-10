„In NÖ geht politisch nicht viel weiter, vor allem die Anliegen der Jugend werden nicht immer gehört“, ärgert sich Sebastian Miegl. Nun will er selbst einen Beitrag leisten, um das zu ändern: Bei den Neuwahlen der JUNOS, der Jugendorganisation der NEOS, wurde der Traismaurer zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. „Ich habe mich schon in meiner Schulzeit politisch engagiert und will das nun verstärken“, ist der 19-Jährige motiviert.

Gemeinsam mit dem Team der JUNOS möchte er eine Art Bindeglied zwischen der Jugend in der Region und der Landespartei sein. „Wir haben vor, Themennachmittage zu veranstalten, bei denen junge Leute ihre Anliegen vorbringen können. Diese werden wir dann an die Landespartei weitergeben, die wiederum kann sie im Landtag einbringen“, erklärt Miegl. Er selbst möchte vor allem zwischen St. Pölten und Krems aktiv werden.

Auch seine Heimatstadt liegt dem 19-Jährigen am Herzen: „Wir wollen als JUNOS auch regionale Themen ansprechen. In Traismauer könnte man etwa das Thema Windräder aufgreifen und dazu einmal eine Diskussionsrunde veranstalten.“

Gemeinderat: „Schließe Kandidatur nicht aus“

In der Kommunalpolitik der Römerstadt könnte der Name Sebastian Miegl in Zukunft überhaupt noch öfter fallen.

Eine Kandidatur bei der nächsten Gemeinderatswahl schließt der 19-Jährige nicht aus. „An erster Stelle kommt im Moment mein Studium, aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt“, erklärt der angehende Jurist. Ob er sich tatsächlich zur Wahl stelle, werde aber auch erst der NEOS-Vorwahlprozess im kommenden Jahr zeigen. „Ich kann mir eine politische Karriere gut vorstellen. Wichtig ist mir aber, dass ich beruflich immer auf eigenen Beinen stehe und nie in ein Abhängigkeitsverhältnis gerate“, macht Miegl deutlich.

Bundesweit ist dem Studenten vor allem die Bildungspoltik der NEOS wichtig. „Das sind für mich die besten Ansätze, um wirklich etwas zu verändern.“