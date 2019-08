Ein klassischer Langos hat zwar kein Ende, aber dennoch gibt es für den Langosstand „Jokri‘s Langos“ ein Happy-End.

Die Standbesitzer Krisztina und Josef Wanko absolvierten in der Vorwoche ihren letzten Tag am Spar-Parkplatz. Erst seit einem Jahr betreiben sie ihren eigenen Stand. Plötzlich erhielten sie vom Spar-Konzern ein Schreiben, dass ihre Tätigkeit nicht mehr gewünscht beziehungsweise genehmigt sei. Auch ein Hendlgriller hatte deswegen schon weichen müssen.

„Wir haben uns entschlossen, die Fläche für unsere Kunden freizuhalten.“ Hannes Glavanovits, Spar-Pressesprecher

Die Not war groß: Würde es eine Ersatzfläche geben? Ja, gibt es: „Nach anfänglichen Schwierigkeiten einen neuen Stellplatz zu finden, können wir ab Mittwoch, 11. September, unseren Betrieb vor dem Schloss fortsetzen“, sind die Wankos überglücklich.

Auch die Kunden freuen sich auf Bauernlangos, Hot-Dog-Langos und Co.: „Als Ungarin habe ich die Langos-Zubereitung im Blut“, schmunzelt Krisztina Wanko.

Den Standplatz beim Schloss möglich gemacht hat SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer, der im Internet von der bevorstehenden Schließung des Standes erfahren hat. Er hat sich mit den Wankos in Verbindung gesetzt, einen Termin vereinbart und mit den Betreibern eine kurzfristige Lösung gefunden. Zwei Mal pro Monat werden die Köstlichkeiten künftig serviert, der Stadtchef hat am Schließtag vor dem Spar-Markt seinen Premierenbesuch absolviert: „Ich bestellte mir einen Langos mit Rahm, Speck und Käse und er hat hervorragend geschmeckt“, attestiert Pfeffer.

Fläche für Kunden freihalten

Weshalb musste der Langosstand weichen? „Grundsätzlich werden Verträge mit solchen Ständen immer nur für eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Wir haben uns nun dazu entschlossen, die Fläche für unsere Kunden freizuhalten und keine Plätze mehr zu vermieten. Daher haben wir den Vertrag mit dem Langosstand jetzt nicht mehr verlängert“, erklärt Pressesprecher Hannes Glavanovits von der Spar-Zentrale auf NÖN-Anfrage.

Für alle Langos-Anhänger und Fans der Wankos, die nicht aus der Römerstadt kommen, sondern von etwas weiter weg, hat Glavanovits auch eine frohe Botschaft: „Vor dem Spar in St. Pölten-Wagram steht der gleiche Langos-Verkäufer und bietet seine Produkte an. Die Tage, an denen der Verkauf stattfindet, werden immer vorab kommuniziert.“