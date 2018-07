Der Verein „Vereinigung Traisentaler Weingärtner – Regio Tragisana“ wurde im Jahr 1993 gegründet. Ein zentrales Vorhaben der Vereinigung war die Installierung einer „Gebietsvinothek“. Wenige Jahre später war es so weit. Im Schloss Traismauer wurden entsprechende Räumlichkeiten zu diesem Zweck adaptiert. Zuletzt ist es allerdings sehr ruhig geworden um diese Schlossvinothek.

Neues Konzept für Vinothek

Nach mehreren Gesprächen mit Gemeindevertretern ist nun der Traismaurer Winzer Rudolf Hofmann in Sachen Vinothek aktiv geworden und hat mit einem neuen Konzept Schwung in die Angelegenheit gebracht. „Die Vinothek im Schloss Traismauer in Kombination mit der Tourismusinfostelle ist an sich in ihrer Konzeption nichts Neues. Die Gestaltung, die Präsentation als auch das Angebot sind die wesentlichen Neuerungen“, so Rudolf Hofmann.

Auch an der Räumlichkeit hat sich einiges geändert. So ist nun die neue Vinothek im ehemaligen „Videoraum“ untergebracht. Für die Planung und Umsetzung der erforderlichen Adaptierungsarbeiten und die Lieferung einer ergänzenden Ausstattung des neuen Tourismusinformationsbüros und der „Wein-Art-Zone“ (Vinothek und Weinladen) zeichnete die Firma „Saschas Art“ verantwortlich.

Die Stadtgemeinde Traismauer steuerte 18.000 Euro bei.

Neue Möbel vermitteln, Wohnzimmercharakter

„Wir haben uns bemüht, die neue Schlossvinothek möglichst chillig und lässig zu gestalten. Auch der Schlossinnenhof wurde in Richtung ,Wohlfühloase‘ umgestaltet und mit den entsprechenden Möbeln hat er zum Teil Wohnzimmercharakter“, erklärt Hofmann.

Sonderveranstaltungen wie beispielsweise die aktuelle Salonwein-Verkostung, die noch bis zum Sonntag, 8. Juli, läuft, runden das Angebot ab. Weitere Angebote und Aktionen sind auf der Wein-Art-Zone-Homepage und Facebook-Seite einsehbar.

Die neue Vinothek ist derzeit täglich (von Montag bis Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, am Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr) geöffnet. Bei Veranstaltungen im Schlosshof werden die Öffnungszeiten dem Event angepasst.