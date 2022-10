Hochwasserschutz ist einsatzbereit

Die Baumaßnahmen zum Lückenschluss des Traisen- Hochwasserschutzes wurden vor Kurzem abgeschlossen. Aus diesem Anlass fand im sogenannten „Zwischenstromland“ ein Festakt mit Landesrat Ludwig Schleritzko, Bürgermeister Herbert Pfeffer (Traismauer), Bürgermeister Heinz Konrath sowie Projektanten, Firmenvertretern, Bauaufsicht und Gemeindebediensteten statt.

Seit rund 16 Jahren befindet sich der Traisen- Hochwasserschutz in den Gemeinden Traismauer und Nussdorf in der Umsetzungsphase. Aufgrund der Erkenntnisse von mehreren Hochwasserereignissen in den 90er Jahren und im August 2002 wurde damals mit den konkreten Planungsüberlegungen begonnen. Im Jahr 2005 erfolgten die Grundsatzbeschlüsse zur Umsetzung der Hochwasserschutz (kurz HWS)-Maßnahmen und des Radweges. Mit dem Hochwasserschutz wurde auch der Traisentalradweg schrittweise ausgebaut. In den vergangenen Jahren wurde bereits ein Großteil der Bauarbeiten (rund 80 Prozent im Bereich des Gemeindegebietes von Traismauer) abgeschlossen. Die letzten Bauarbeiten wurden 2017 durchgeführt.

„Noch im Jahr 2017 wurde die wasserrechtliche Bewilligung für den letzten Bauabschnitt, dem Lückenschluss zwischen Oberndorfer Steg und der Traisenbrücke B43 am linken Traisenufer, durch die BH St. Pölten ausgestellt., so der Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ). Weiters: „Dieser Bewilligung sind langjährige Grundstücksverhandlungen und -einlösen mit mehr als 100 Eigentümern vorausgegangen, die sich teilweise sehr schwierig gestalteten aber letztendlich erfolgreich abgeschlossen wurden.“

1,75 Kilometer lang, bis zu 2,5 Meter hoch

Vor rund zwei Jahren erfolgte die Freigabe der erforderlichen Mitteln durch den Bund und die Arbeiten zum Lückenschluss zwischen dem Oberndorfer Steg und der Traisenbrücke LB43 konnten wieder aufgenommen werden. „Rund 65.000 Kubikmeter an Schotter, Kies und Erdreich wurden in Summe abgebaut und fast zur Gänze bei den diversen Dammschüttungen wieder eingebaut. Die Maßnahmen haben zum Teil Mauern als auch Erddämme in mehreren Bereichen vorgesehen“, schildert Projektleiter Adalbert Haydn vom Ingenieurbüro Dr. Lang ZT-GMBH. „Der neu entstandene Damm besitzt eine Länge von ungefähr 1,75 Kilometer und ist mancherorts bis zu 2,5 Meter hoch. Entlang des Überlaufgerinnes wurde eine Betonmauer errichtet. Weiters werden im Bereich zwischen B43 Brücke und Eisenbahnbrücke bei den Querbauwerken Umgehungsarme vorgesehen um die Fischpassierbarkeit zu ermöglichen“, erklärt Haydn.

Im Zuge der Bauarbeiten hat das „Zwischenstromland“ ein neues Erscheinungsbild erhalten. Rund 65.000 Kubikmeter an Schotter und Erdreich wurden in diesem Bereich abgegraben und Fischaufstiegshilfen errichtet. Foto: Schwab

Das gesamte Projekt wurde durch die Wasserbauabteilung des Landes Niederösterreich betreut. In den nächsten Monaten werden noch Aufforstungsarbeiten im „Zwischenstromland“ durchgeführt. Im nächsten Jahr soll es eine offizielle Eröffnungs- bzw. Fertigstellungsveranstaltung geben.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass durch diese Maßnahmen das bebaute Gebiet westseitig der Traisen im Bereich Rittersfeld und St. Georgen vor Hochwässern mit einer 100-jährigen Auftrittswahrscheinlichkeit nun bestens geschützt wird und die BewohnerInnen bei Hochwasser besser Schlafen lässt“, hofft Bürgermeister Pfeffer. Die Gesamtkosten des Projektes werden mit 4,6 Millionen Euro beziffert. Die Kosten werden zu 80 Prozent vom Bund, 2,5 Prozent vom Traisenwasserverband und 17,5 Prozent von den Gemeinden Traismauer und Nußdorf übernommen. Seitens der ÖBB-Infrastruktur wurde zu diesem Projekt ein einmaliger Sonderbetrag in der Höhe von 100.000 Euro geleistet.

