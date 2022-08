ÖVP-Kinderferienaktion: Zum Abschluss aufs Schloss

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

„Schlosszauber und Natur pur!“ lautete der abschließende Programmpunkt des Kinderferienspiels der ÖVP. Das Interesse daran war neuerlich sehr groß.

Bei einem Rundgang mit einer alten Fee durch Schloss Sitzenberg gab es viel zu bestaunen: Die Teilnehmer waren fasziniert vom Ausblick am Schlossberg, dem schmiedeeisernen Brunnen im Innenhof, den besonders ausgestatteten Klassenräumen und Speisesälen. Es wurde nicht vermutet, dass man durch eine Schießscharte an einem besonderen Örtchen so einen tollen Blick auf den Schlossteich und den Ort hat.

Die Geschichte der ehemaligen Burg wurde spannend dargebracht. Dass das Schloss seine Tore öffnet und als kulturelles Zentrum der Region dient, wurde von den erwachsenen Begleitern anerkannt.

Nach einer kleinen Stärkung machte sich die Gruppe auf den Weg zur schuleigenen Landwirtschaft und Gärtnerei. In Erinnerung wird den Kids der Besuch bei den Kälbern, Kühen und Pferden bleiben.

Dankeschön für die Unterstützung

In der Outdoor-Klasse der HBLA erfuhren sie über das Angebot an Gemüse und Obst, das an zwei Wochentagen zum Verkauf bereit steht.

Stadträtin Veronika Haas, für die der Programmpunkt ein Heimspiel war, zumal sie jahrelang an dieser Schule unterrichtet hatte: „Als Hauptorganisatorin möchte ich mich sehr herzlich bei Gemeinderätin Sabine Strohdorfer, Martina Pipp und Birgit Rauscher bedanken, die mich bei den diesjährigen Stationen der Kinderferienaktion großzügig unterstützten.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.