ÖVP-Vorwürfe gegen Bürgermeister Pfeffer waren heiße Luft

Dem Amt der NÖ Landesregierung sind von der ÖVP in Person von Stadträtin Veronika Haas Mitte Jänner drei Nachrichten samt umfangreichen Dokumenten übermittelt worden. Der Inhalt war gepfeffert:

SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer beziehungsweise der Stadtgemeinde sind Unregelmäßigkeiten und Rechtswidrigkeiten bei der Besorgung von Geschäften vorgeworfen worden. Dazu wurden eine Reihe von Dokumenten, Rechnungen, Protokollen und Stellungnahmen eingeholt. Nach eingehender Prüfung steht fest: Die Vorwürfe, festgehalten auf neun DIN-A4-Seiten, sind geplatzt wie eine Seifenblase.

Auf sieben Seiten ist der „Verdacht der Vorteilsgewährung im Zuge von Grundstücksverkäufen“ beschrieben worden, dabei ging es in erster Linie um das Grundstück für die Neuerrichtung der Landeszentrale des Arbeitersamariterbundes.

Der zweite Teil handelte schließlich von der Traismaurer Kommunal-GmbH (TKG) mit zwei Schwerpunkten, einerseits die Sanierung des Stadtamtes, andererseits die Vergabe von Grundstücken auf dem Bauteil B des Wirtschaftsparks Campus 33.

Ergebnis der Prüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung: Der Korruptionsvorwurf löste sich in Luft auf; keine Unregelmäßigkeiten oder Rechtswidrigkeiten; nicht beim Stadtamt, nicht beim Campus 33, nicht bei der Neuerrichtung der Landeszentrale des Arbeitersamariterbundes. Einzig und allein Kostenüberschreitungen bei Grabungsarbeiten und Baureifmachung dieses Grundstücks in der Stollhofner Johannesgasse waren über längere Zeit durch keinen Gemeinderatsbeschluss gedeckt, fanden erst in einem Nachtragsvoranschlag Echo.

Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Man sieht, wie die Traismaurer ÖVP tickt. Statt für Traismauer zu arbeiten, hat sie nur Skandalisierung im Sinn. In Wirklichkeit ist das Ganze eine einzige Schande.“

Die Reaktion von ÖVP-Stadträtin Veronika Haas fiel knapp aus: „Ich möchte zu dieser Angelegenheit nichts mehr sagen“, betonte sie im NÖN-Gespräch.

