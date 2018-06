„Ich bin da in etwas hineingeschlittert, bereue es zutiefst und würde gerne alles ungeschehen machen“, sagt eine 54-Jährige aus Ober-Grafendorf. Ihren Arbeitgeber, die Gutschermühle, erleichterte sie um 640.000 Euro. Gewerbsmäßig schwerer Betrug wird ihr nun vorgeworfen in einem Schöffenprozess am Landesgericht.

Als Lohnverrechnerin und Buchhalterin war es für sie leicht zu tricksen. Immer am Monatsende schlug sie fünf Jahre lang zu, manipulierte die Gehaltsliste, stockte ihr eigenes Gehalt auf und überwies sich Bares für eine fiktive Mitarbeiterin.

Wie sie die buchhalterischen Löcher stopfte? „Ich habe die Manipulationen so durchgeführt, dass sie nicht nachvollziehbar waren.“ Angst, entdeckt zu werden, habe sie keine gehabt. „Ich habe mir gewünscht, dass alles auffliegt.“ Mit dem Geld kaufte sich die 54-Jährige Schmuck und shoppte in Boutiquen. 12.000 Euro im Monat berappte sie dafür mit ihrer Kreditkarte.

Ausgaben von bis zu 12.000 Euro im Monat

Ans Tageslicht kamen ihre kriminellen Aktivitäten zufällig. „Weil ein Mitarbeiter Diskrepanzen auf seinem Lohnzettel hinterfragt hat “, sagt ein Zeuge. Nachdem alles aufgeflogen war, erstattete die Angeklagte Selbstanzeige.

Spielsüchtig, medikamentenabhängig und kaufsüchtig soll die Frau zu den Tatzeitpunkten gewesen sein. Laut psychiatrischem Gutachter war sie psychisch krank, aber fähig, sich gesetzeskonform zu verhalten.

Strenge Bestrafung fordert die Staatsanwältin im Prozess. „Es geht hier um einen kriminellen Akt, der einer gewissen kriminellen Intelligenz bedarf“, meint die Anklägerin. Um bedingt nachgesehene Strafsanktion bittet der Verteidiger der Ober-Grafendorferin. „Meine Mandantin ist heilfroh, dass alles vorbei ist. Und sie hat Pech, denn wäre sie noch ein bisschen kränker, wäre sie nicht schuldfähig.“ Und weiters: „Es zieht mir die Schuhe aus, dass erst ein anderer Mitarbeiter, der sich seinen Lohnzettel genauer anschaut als andere, die Sache ins Rollen gebracht hat.“

Das letzte Wort der 54-Jährigen? „Ich hoffe, dass ich wieder alles in den Griff bekomme und werde schauen, dass ich so viel wie möglich zurückzahlen kann.“

Der Schöffensenat verurteilt die bislang Unbescholtene zu 30 Monaten teilbedingt verhängter Freiheitsstrafe, zehn Monate davon soll sie im Gefängnis absitzen (nicht rechtskräftig). Begonnene Psychotherapie muss die Frau fortsetzen.

Der Richter begründet: „Die Angeklagte hat Vertrauen ausgenützt, man kann sie aber nicht mit normalen Maßstäben messen. Die Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen und dementsprechend zu handeln, war eingeschränkt.“