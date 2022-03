Preisträger spielen auf: Konzert für Ukraine

Auch die Stadtgemeinde Traismauer möchte in dieser schwierigen Zeit den Menschen in der Ukraine und denen, die auf der Flucht sind, helfen.

Auf Initiative von Bürgermeister Herbert Pfeffer, Obmann des Musikschulverbandes Unteres Traisental, wurde deshalb in kürzester Zeit ein Benefizkonzert der Musikschule Unteres Traisental organisiert. Es findet am Donnerstag, 17. März, um 18.30 Uhr im Schloss Traismauer statt. Preisträger des Wettbewerbs „Prima la Musica“ werden an diesem Abend ihre Stücke zum Besten geben.

„Es ist für mich ein unglaublicher Akt der Solidarität und Hilfsbereitschaft, dass die Musikschüler aus drei Gemeinden gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen möchten und sofort bereit waren, dieses Benefizkonzert zu spielen. Für mich ist es sehr wichtig, in dieser schwierigen Zeit den Ukrainern gezielt zu helfen. Das passiert am besten durch Geldspenden, deshalb war für uns klar, dass wir ein Benefizkonzert veranstalten möchten“, sagt Bürgermeister Pfeffer.

Gemeinsam mit den Gemeinden Sitzenberg-Reidling und Nussdorf möchte die Stadt Solidarität zeigen und im Zuge des Konzerts Spenden für die Aktion „Krieg in der Ukraine“ des Samariterbundes sammeln.

