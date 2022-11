Programm für Kultursommer 2023 ist fix

Nach einer erfolgreichen ersten Saison für das neue Intendantenteam unter Sophie Melichar und Stadtrat Andreas Rauscher steht bereits das neue Kultursommer-Programm für 2023 am Start. Für das Publikum ist ein vielseitiges Programm zusammengestellt worden. Der Kultursommer im Schloss und in der Fine-Art-Galerie holt Künstler aus Österreich auf die heimische Bühne. „Mit dabei sind Simone Kopmajer, Marina & The Kats, das Tina-Naderer-Duo, Erika Pluhar sowie Wolfgang Böck & Adi Hirschal“, freuen sich Intendantin Sophie Melichar und Kulturstadtrat Andreas Rauscher. Die Veranstaltungsreihe wird wie in den vergangenen Jahren mit einem Abend in der Fine-Art-Galerie abgeschlossen.

„Am 1. Dezember starten wir mit dem Ticketverkauf, so kann man seine Liebsten zu Weihnachten zum Beispiel mit Karten für einen schönen Konzertabend überraschen“, freut sich Bürgermeister Herbert Pfeffer schon jetzt auf den Kultursommer 2023.

Seit mehr als 20 Jahren bietet die Stadtgemeinde Traismauer mit dem Kultursommer kulturelle Vielfalt auf hohem Niveau. Das Programm umfasst fünf Veranstaltungsabende im Juli und August im malerischen Innenhof des Schlosses sowie ein krönendes Abschlusskonzert Anfang September in der Fine-Art-Galerie.

Informationen zum Ticketverkauf gibt es bei der Stadtgemeinde Traismauer unter stadtgemeinde@traismauer.at oder 02783/8651.

