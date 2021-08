An der ersten Investitionsrunde im März hatte sich auch der österreichische Tennis-Star Dominic Thiem beteiligt und für das Produkt geworben. Mit dem frischen Kapital sollen Marketing und Vertrieb in Österreich und Deutschland ausgebaut werden, auch in den USA soll das Geschäft vorangetrieben werden. Im Herbst sollen drei neue Produkte auf den Markt kommen.

An der Finanzierungsrunde haben sich 150 Neuinvestoren beteiligt: "Wir freuen uns, dass die NEOH Invest AG auch bei so vielen Kleininvestorinnen und Kleininvestoren auf eine große Nachfrage stößt und die NEOH Community damit weiter wächst", sagte NEOH Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller laut einer Aussendung vom Dienstag. Damit sei eine Post-Round-Bewertung von rund 29 Mio. Euro gesichert. Wer die Geldgeber sind und ob sich darunter auch bekannte Investoren finden, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Das eingesammelte Kapital soll vor allem in den Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Österreich und Deutschland fließen. Außerdem plant NEOH das Geschäft in den USA voranzutreiben, für 2021 rechnet das Unternehmen dort mit einem Umsatz von mehr als 1 Mio. US-Dollar (0,85 Mio. Euro). Darüber hinaus will man in die Entwicklung neuer Produkte investieren, drei davon sollen bereits heuer im Herbst auf den Markt kommen, hieß es in der Aussendung.