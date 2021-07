Das Firmenspektrum in der Römerstadt hat sich erweitert. Sie beherbergt ab sofort ein Pyrotechnik-Unternehmen.

Seit 15 Jahren beschäftigt sich der Traismaurer Alexander Maier mit dem Abschießen von Feuerwerken. Zunächst waren es kleinere Feuerwerke. Nach dem Besuch von Kursen und der Erlangung diverser Berechtigungen sind die Feuerwerke entsprechend größer geworden. Vor zwei Jahren hat der gelernte Maler und Beschichtungstechniker in Steyr den sogenannten „F3“-Kurs erfolgreich geschlossen. Seither darf er sich „staatlich geprüfter Pyrotechniker“ nennen.

Nach der Gewerbeanmeldung vor zwei Jahren hat der hauptberufliche Maler nun auch eine eigene Firma namens „Pyro-Maker“ gegründet. Das Angebot ist sehr umfangreich und umfasst beispielsweise das Abschießen von Feuerwerken bei Events, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Firmenfeiern. Auch Feuerwerksutensilien können bei Alexander Maier bezogen werden.

Gemeinsam mit seinem Vertragspartner Michael Leitner von der Firma „Feuerwerkstatt“ hat Maier bereits mehrere größere Feuerwerke ausgerichtet. Danach kam durch die Corona-Krise ein Dämpfer: 15 Monate lang gab es kaum mehr Anfragen. Mittlerweile hat sich der Auftragskalender jedoch wieder gut gefüllt und bereits Ende Mai hat Maier ein größeres Feuerwerk abgeschossen.

„Musikfeuerwerk“ findet am 17. Juli statt

Nach einer Anfrage, anschließender Beratung samt Auftragserteilung übernimmt er sämtliche Behördenwege (Anmerkung: Abschussplatz kommissionieren lassen, diverse Anmeldungen) bis zum Abschuss des Feuerwerks“, erläutert der Jung- Unternehmer.

Seine Spezialität ist ein sogenanntes „Musikfeuerwerk“. Das nächste „Pyro-Musical“ findet voraussichtlich am Samstag, 17. Juli, ab 22 Uhr in Oberndorf am Gebirge statt.