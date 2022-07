RAF Camora setzt auf Neoh-Riegel aus der Römerstadt

Werbung

Der 38-jährige Wiener Rapper, Musikproduzent und Unternehmer Raphael Ragucci (bekannt als RAF Camora) beteiligt sich am heimischen, auf zuckerfreie Süßwaren spezialisierten Food-Tech Neoh. Ausschlaggebend für das Investment war die Idee hinter Neoh, denn beide Partner eint der Anspruch an gesunde Nasch-Alternativen.

Naschen ohne Zucker "Neoh": Musiker RAF Camora steigt als Investor ein

„Das Konzept hat mich von der ersten Stunde an überzeugt, da ich an die Vision der Marke glaube und gerne vielversprechende Projekte unterstütze. Das Investment in die Marke, die zudem aus Wien kommt, war für mich deshalb ein logischer Schritt“, erklärt RAF Camora.

„RAF Camora ist eine großartige Persönlichkeit. Wir sind alle begeisterte Fans von ihm und seiner Musik. So haben wir auch erfahren, dass RAF selbst von Beginn an ein großer Anhänger unserer Produkte ist. Unser Vertriebschef Adel Hafizovic hat daraufhin den Kontakt gesucht und wir waren relativ schnell auf dem Weg zur Partnerschaft“, resümiert Manuel Zeller, Gründer und Geschäftsführer von Neoh.

Auch Tennisspieler und Kicker haben investiert

Bei vollem Geschmack, aber nur einem Gramm Zucker, bietet der Energie- und Protein-Snack ein neues Naschvergnügen – ganz ohne schlechtes Gewissen. Mehr als fünf Jahre steckten Manuel Zeller, Alexander Gänsdorfer, Patrick Kolomaznik und Adel Hafizovic in die Entwicklung von Produkt und Marke, bevor sie im August 2016 die Alpha Republic GmbH gründeten, die hinter Neoh steht.

Unter dem Motto „Das neue Naschen“ ist Neoh seit Ende 2017 flächendeckend in Österreich und seit 2020 in Deutschland erhältlich. Produziert werden die Riegel aus hochwertigen Zutaten in der Traismaurer Gutschermühle.

RAF Camora ist übrigens nicht der einzige Prominente, der in das Unternehmen investiert. Auch der deutsche Fußballspieler Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) oder Österreichs ehemaliges Tennis-Ass Dominic Thiem zählen zu den Geldgebern.

