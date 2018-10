Die Heizsaison hat begonnen und seit einigen Tagen werden Anrainer des Heizwerks in der Siedlung, im angrenzenden Kleingartenverein sowie im Kindergarten-Areal durch pechschwarzen Rauch beeinträchtigt.

Viele Menschen haben sich mit einer Beschwerde bereits an die Bürgerliste MIT gewandt und berichten auch von beißendem Geruch, der ein Lüften von in der Nähe befindlichen Wohnungen oder Wäsche-Aufhängen im Freien unmöglich macht.

„Es wird Zeit, dass die Betreiber des Heizwerks endlich ihre Einstellungsschwierigkeiten in den Griff bekommen“, fordert MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler

Im NÖN-Gespräch erläutert Geschäftsführer Harald Riegler von der Naturwärme Traismauer GmbH: „Es entspricht der Tatsache, dass es derzeit zeitweilig zu einer erhöhten Rauchentwicklung kommt. Die Ursache liegt in der geringen Lastabnahme des Fernwärmenetzes in den Tagesstunden und in der erhöhten Lastaufnahme in den Abend- und Morgenstunden. Daher gerät der Kessel tagsüber zeitweise in den Betriebszustand „Gluterhalt“ und kühlt geringfügig aus. Beim Wiederanfahren des Kessels nach mehreren Stunden kommt es zu der Rauchentwicklung.“

Um diesem Betriebszustand in Zukunft vorzubeugen, werde man die Kesselleistung begrenzen, um den Betriebszustand „Gluterhalt“ so weit wie möglich zu vermeiden.