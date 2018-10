Die Landesstraße 113 ist vom südlichen Ortsbeginn bis zum Kreisverkehr mit der Bundesstraße 43 in zwei Abschnitten saniert worden. Außerdem gestaltete man die Nebenflächen neu. VP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko hat sich in der Vorwoche anlässlich des Abschlusses der Arbeiten ein Bild vor Ort gemacht: „Mit unseren Straßenbauprojekten verfolgen wir eine klare Zielsetzung: Wir wollen die Sicherheit beim Fahren steigern, die Lebensqualität für die Anrainer verbessern und dafür sorgen, dass man möglichst rasch von A nach B kommt. Deshalb haben wir auch hier in Traismauer investiert, um genau das zu erreichen.“

Aufgrund der aufgetretenen Fahrbahnschäden entsprach die Fahrbahn nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen, weshalb sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen hat, diesen rund 870 Meter langen Abschnitt zu sanieren. Weiters waren die Nebenflächen ebenfalls schadhaft.

Im Vorjahr wurde der erste rund 350 Meter lange Abschnitt vom Kreisverkehr Richtung Süden saniert. Nun sind die Arbeiten für den zweiten, rund 520 Meter langen Abschnitt bis zum südlichen Ortsbeginn abgeschlossen.

Abfräsung und Neu-Aufbringung

Auf die gesamte Sanierungslänge der beiden Abschnitte wurde die Fahrbahn rund vier Zentimeter abgefräst. Kleinflächig mussten auch Sanierungen in der bituminösen Tragschicht vorgenommen werden. Nach der Verlegung eines Asphalt-Vlieses wurde wieder eine neue, vier Zentimeter starke Asphalt-deckschicht eingebaut. Die bestehenden Gehsteige, Hauszufahrten, und Abstellflächen wurden erneuert, neue Bordsteine versetzt und östlich der Landesstraße von der Stadtgemeinde ein durchgehender kombinierter Geh- und Radweg errichtet.

Weiters ist die Straßenentwässerung den neuen Gegebenheiten angepasst worden. Für das äußere Erscheinungsbild wurde auch auf die Grünraumgestaltung Wert gelegt.

Die Straßenmeisterei Herzogenburg, die Stadtgemeinde Traismauer sowie Bau- und Lieferfirmen der Region haben die Bauarbeiten durchgeführt.Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 315.000 Euro, wobei rund 130.000 auf das Land NÖ und rund 185.000 Euro auf die Stadtgemeinde Traismauer entfallen.

Pressereferent Gerhard Fichtinger: „Der NÖ Straßendienst bedankt sich bei den Anrainern für ihr Verständnis während der Durchführung der Bauarbeiten.“