Der NÖN-Exlusivbericht über den geplanten Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet von Gemeinlebarn an einen Schlachthofbetreiber hatte schon im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung die Wogen hoch gehen lassen. Bei der Marathonsitzung ging es rund: Allein dieser Tagespunkt beanspruchte zweieinhalb Stunden, es gab eine zweimalige Unterbrechung.

Es ging um den brisanten Grundstücksverkauf (2.000 Quadratmeter) in Gemeinlebarn samt der Option auf eine Vergrößerung auf 4.000 Quadratmeter. Der mögliche Käufer, der momentan noch in Gneixendorf einen Schlachthof betreibt, beabsichtigt, in absehbarer Zeit in Gemeinlebarn einen modernen Schachthof zu errichten.

VP-Stadträtin Veronika Haas: „Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten.“ | Günther Schwab

„Das Betriebskonzept sieht keine rituellen Schlachtungen vor und es wird zukünftig auch kein Antrag hinsichtlich der im Tierschutzgesetz geregelten rituellen Schlachtungen gestellt“, betonte SP-Stadtrat Walter Grünstäudl.

In mehreren Zusatzschreiben werde dies bekräftigt und explizit ausgewiesen. Außerdem: Für den Fall der Nichteinhaltung der diversen Bestimmungen hat sich die Stadtgemeinde das Wiederkaufsrecht gesichert.

Bereits bei der Antragsverlesung stieg die Spannung im Sitzungssaal merklich an. Schon bei den ersten Wortmeldungen zu dieser Thematik erfolgte ein hitziger verbaler Schlagabtausch, an dem sich sämtliche im Gemeinderat vertretenen Fraktionen beteiligten.

Zur Chronologie: Seit dem vergangenen August fanden Gespräche von dem Schlachthofbetreiber aus Gneixendorf und dem Bürgermeister über einen eventuellen Grundstücksverkauf statt. „Der Gemeinderat wurde erst am 5. Dezember über den geplanten Verkauf Grundstückes im östlichen Betriebs-/ Industriegebiet in Gemeinlebarn an den zukünftigen Betreiber des Schlachthofes, informiert“, stellte VP-Stadträtin und Gemeindeparteiobfrau Veronika Haas fest.

„Informationspolitik war völlig unzureichend“

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung sei es aufgrund fehlender Informationen nicht möglich gewesen, eingehend über diese Thematik zu diskutieren. Haas: „Auch die Bevölkerung in Gemeinlebarn und auch die unmittelbaren Anrainer (viele auch aus Sitzenberg- Reidling) erfuhren erst sehr spät über die mögliche Ansiedelung eines Schafschlachtbetriebes in unmittelbarer Nähe.“

Aus Sicht der Opposition sei die Informationspolitik von SP- Bürgermeister Herbert Pfeffer völlig unzureichend gewesen, was zur Verunsicherung der Bevölkerung geführt habe.

Der Konter Pfeffers ließ nicht lange auf sich warten. „Die VP und auch die FP posteten in den vergangenen Tagen Horrormeldungen wie ,Megaschlachthof in Gemeinlebarn‘. Dass rituelle Schlachtungen als auch Tieranlieferungen in der Nacht stattfinden würden, seien bewusste Falschinformationen. „Dadurch wurden die Ängste und Emotionen in der Bevölkerung geschürt“, beklagte Pfeffer.

Rund zwei Stunden prallten die unterschiedlichen Positionen aufeinander, wobei sich auch die Zuhörer – darunter sehr viele Anrainer von Gemeinlebarn und Sitzenberg-Reidling –gelegentlich einmischten. Letztlich unterbrach Herbert Pfeffer die Sitzung, um auch die Zuhörer zu Wort kommen zu lassen und die Emotionen etwas aus der Debatte zu nehmen.

Danach gab es eine Mäßigung des Tons.

Der Stadtchef berichtete über das Unternehmen. „Es handelt es sich um einen türkischstämmigen Familienbetrieb mit 40-jähriger Tradition. Der Betreiber, ein österreichischer Staatsbürger, wird neben Schafen auch Rinder und Schweine verarbeiten.

Diese Tiere werden aber, wie bereits erwähnt, nicht rituell, sondern auf herkömmliche Art und Weise geschlachtet. Dies natürlich erst nach Erfüllung aller baubehördlichen und gewerberechtlichen Auflagen, ganz wie es die Gesetzte verlangen.“

Nach bereits über dreistündiger Sitzungsdauer gab es eine neuerliche Unterbrechung, letztlich wurde das Thema abgesetzt und in den Ausschuss zurückverwiesen.

„Aufgrund der massiven Fehlinformation der Opposition haben wir uns letztendlich entschlossen, eine Bürgerinformationsveranstaltung durchzuführen und den Beschluss zu vertagen“, so Herbert Pfeffer für die Sozialdemokraten.

„Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten! Der völlig übereilte und unzureichend beratene Verkauf der Grundflächen ist erst einmal in den Ausschuss zurückgewiesen worden“, jubelte VP-Stadträtin Haas.

Weiters: „Erstmals haben die Proteste vieler Bürger auf die Initiative der Oppositionsparteien bewirkt, dass die SP nicht mehr im Alleingang ihr Projekt durchziehen kann. Zu stark und zu vielfach war die Ablehnung. Wir begrüßen die Zusage des Bürgermeisters für die von uns geforderte Bürgerinformation in Gemeinlebarn und sind bereit, die Causa ,Schlachthof‘ zu einem vernünftigen, weitsichtigen und für alle Bürger akzeptablen Ergebnis zu bringen.“

„Momentan ist die Enttäuschung groß“

Ein interessanter Aspekt bei dieser Diskussion war auch, dass der Gneixendorfer Schlachthofbetreiber, Halil Ibrahim Tanrikulu, bei der gesamten Sitzung anwesend war und sich auch am Ende erkennen gab. „Ich bin sehr enttäuscht über den Verlauf der Gemeinderatssitzung und über die nicht vorhandene Diskussionskultur vor allem im Vorfeld der Sitzung. Es wurden Sachen in den Raum gestellt, die einfach so nicht stimmen. Ich habe mir als rechtschaffener Unternehmer noch nichts zu Schulden kommen lassen und immer die Gesetze eingehalten“, ärgerte sich der Schlachthofbetreiber, der derzeit fünf Mitarbeiter beschäftigt.

Weiters: „Durch eine geplante Expansion wollte ich meinen Unternehmensstandort nach Traismauer verlegen. Wie es weitergehen wird, muss ich mir noch überlegen. Momentan ist die Enttäuschung jedenfalls riesengroß.“

Falls das Interesse weiterhin bestehen bleibt, soll es in den nächsten Wochen einen Informationsabend des Bauwerbers in Gemeinlebarn zur Information der Bevölkerung geben. Ein genauer Termin dafür steht noch nicht fest.