Nicht ungefährliche Szenen spielten sich am Freitagmorgen auf der S 33 ab. Ein bislang unbekannter Lenker war auf der S 33 aus Richtung Krems nach St. Pölten gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung unterwegs.

Der Lenker wurde auf der Höhe der Autobahnabfahrten Traismauer Nord und Süd wahrgenommen. Dann soll er die Schnellstraße verlassen haben. „Es wurde niemand verletzt“, bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf NÖN-Anfrage.

Gefährlich sei so eine Situation aber allemal, da es nicht nur zur einer Kollision, sondern auch durch plötzliches Abbremsen anderer Verkehrsteilnehmer zu Unfällen kommen kann. Es gäbe, betont er, erste Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug. „Die Erhebungen sind im Laufen“, so Schwaigerlehner am Freitagnachmittag.