39 Verbrechen nach dem Verbotsgesetz wurden einem St. Pöltner in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten vorgeworfen. Der Geschworenensenat verurteilte ihn zu einer zweijährigen Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

„SS“ hatte sich der Mann am Hinterkopf tätowieren lassen, sein T-Shirt zeigte den Reichsadler, in Traismauer erhob er die Hand zum Hitlergruß, im Internet postete er ein Schnitzel in Hakenkreuzform.

