Mit Jahresbeginn 2019 wurde Traismauer erneut die NÖ-Aktion „Stadterneuerung“ aufgenommen. Damit soll ein reger Diskussionsprozess zur Revitalisierung der Stadt in Gang gesetzt werden und Traismauer einen weiteren positiven Entwicklungsimpuls erfahren.

Zur Auftaktveranstaltung unter dem Namen „Stern 3.0“ fanden sich rund 30 Personen ein. Nach der Begrüßung durch den zuständigen Stadtrat Christoph Grünstäudl erfolgte die Vorstellung der Aktion durch Sabine Klimitsch und Manuela Heindl von der „NÖ Regional GmbH“.

Im Rahmen des „Auftakt- Workshops“ wurden mehrere Arbeitsgruppen zu den Themenbereichen Kultur, Tourismus, Sport sowie Raumplanung und Raumordnung als auch Freizeit, Bewegung und Jugend gebildet. „Aufgrund der vielen Ideen wurde kurzfristig ein weiterer Termin festgelegt, um noch mehr Personen die Möglichkeit zu geben, mitzugestalten und bei den Projekten mitzuarbeiten. Am Donnerstag, 25. April, ab 19 Uhr wird es eine weitere Diskussionsrunde geben, dabei werden die Eckpunkte der aktuellen Stadterneuerungsaktion abgesteckt“, blickte Stadtrat Christoph Grünstäudl voraus.

Vor allem die Zentrumsentwicklung (leer stehende Geschäfte), die Sanierung des „alten Rathauses“, die Überdachung des Schlossinnenhofes, ein Nutzungskonzept für das Schlosserhaus, ein Innenstadtverkehrskonzept oder die Verbesserung der Radinfrastruktur sind Schwerpunkte der Stadterneuerung „Stern 3.0“. Die erfolgreiche Umsetzung verschiedenster Projekte soll Traismauer in seinen Stärken stärken und in seinen Schwächen abschwächen“, so Sabine Klimitsch abschließend.