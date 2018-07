Im Rahmen des Festakts wurden Edith und Franz Neuchrist in Würdigung ihrer Verdienste um den Musikverein Traismauer zu Ehrenmitgliedern ernannt. Seit vielen Jahren unterstützen sie die Stadtkapelle in unterschiedlichster Weise. Dafür wurde nun in breiter Öffentlichkeit Dank gesagt. Dazu gratulierten Obfrau Nicole Weiss (links) und Obmann-Stellvertreter Alfred Bauer recht herzlich.

| Günther Schwab