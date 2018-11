Bereits zum zehnten Mal fanden in der städtischen Turnhalle die Stadtmeisterschaften in Tischtennis statt. Dazu fanden sich zahlreiche Vereins- und Hobbyspieler ein. Vizebürgermeister Walter Kirchner nahm die Begrüßung der Teilnehmer vor. Zusätzlich stellte er sich auch mit einer Ballspende ein.

Mit großer Motivation und mit viel Einsatz wurde in den verschiedensten Bewerben die Sieger ermittelt. Bei den Hobbyspielern konnte sich Lukas Pöll, der auch den Jugendbewerb gewonnen hat, nach mehreren engen Partien doch durchsetzen und letztlich zwei Bewerbe für sich entscheiden. Bei den Schülern (U 15) behauptete sich Eric Dane erfolgreich und fuhr den Turniersieg souverän ein.

Beim „offenen Bewerb“ (für Vereins- und Hobbyspieler) war an diesem Tag Andreas Berger nicht zu schlagen. Er wurde verdient Tischtennis-Stadtmeister vor Thomas Tiefenbacher. Vorjahressieger Patrick Fessl landete gemeinsam mit Mario Riha auf den geteilten dritten Platz. Für das Organisationsteam rund um Obmann Walter Ast verliefen die Stadtmeisterschaften erfolgreich und zufriedenstellend.

Gemeinderat Maurer hielt die Fahnen hoch

Dennoch gab es einen Wermutstropfen: „Heuer nahmen leider weniger Spieler als im Vorjahr teil. Der Damenbewerb konnte aufgrund von zu geringen Nennungen nicht ausgetragen werden. Schade auch, dass sich nur ein Gemeindepolitiker für das Turnier angemeldet hat. Gemeinderat Anton Maurer spielte im Hobbybewerb mit und machte dabei eine durchaus gute Figur“, so Walter Ast in seinem Resümee.

Insgesamt gesehen ist der Tischtennis-Sport in Traismauer durchaus beliebt, denn an den beiden wöchentlichen Trainingstagen (Dienstag und Donnerstag ab 18.30 Uhr) sind die Tische stets gut belegt und vor allem viele Kinder und Jugendliche nehmen an den Trainingseinheiten teil.