Streit rund um TKG: ÖVP forderte Auflösung

Der Jahresabschluss der Traismaurer KommunalentwicklungsGmbH (kurz: TKG) war ein zentraler Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, die im Festsaal des Schlosses stattfand.

Die finanzielle Entwicklung der TKG sorgte in den vergangenen Jahren bereits mehrfach für einen heftigen Schlagabtausch im Gemeinderat. Diesmal gibt es einen Jahresüberschuss von 29.772 Euro und einen Bilanzgewinn von 60.784 Euro. Nicht genug für die ÖVP, sie forderte auch heuer die Auflösung der TKG und die Rückführung ihrer Vermögenswerte in das Gemeindevermögen.

„Grundsätzlich wurde die TKG in Hinblick auf eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung der Stadtgemeinde sowie dem effizienten und sparsamen Umgang mit den Gemeindefinanzen 2011 gegründet. Die Zahlen zeigen jedoch ein anderes Bild“, so ÖVP-Stadträtin und Gemeindeparteiobfrau Veronika Haas. Es sei geplant gewesen, Grundstücke im Wert von 250.000 Euro zu verkaufen. Haas: „Verkauft wurde in diesem Geschäftsjahr kein einziges Grundstück.“

Eine einzige Gemeindewohnung wurde im Bilanzzeitraum weitervermietet. „Unsere Aufwendungen für die Wohnungsverwaltung betragen jedoch mehr als 17.000 Euro. Auffallend ist auch der Miet-Entgang durch sieben leer stehende Wohnung (Wert 13.322 Euro) und der Betriebskostenaufwand für leer stehende Wohnungen“, erklärte Haas.

Zusätzlich wurde ein Rückgang bei den Miet- und Pachterlösen als auch Betriebskostenerlösen als negativer Aspekt des Jahresabschlusses angeführt.

Die Kritik der ÖVP an leer stehenden Wohnungen sei haltlos, der Antrag, die TKG aufzulösen, vollkommen unbegründet, replizierte die SPÖ. „Natürlich ergibt sich ein Leerstand, wenn Bewohner ausziehen beziehungsweise leider auch versterben. Es ist eine zügige Weitervermietung nicht immer möglich, da wir selbstverständlich laufende Instandhaltungsarbeiten erledigen“, so Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger (SPÖ).

Aus Sicht von Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) geht die Kritik ebenfalls „völlig ins Leere“. „Leistbares Wohnen ist für mich der Schlüssel zu einem gemeinsamen Miteinander in einer Gemeinde, denn alle Menschen sollen sich bei uns wohlfühlen, ob sie sich nun ein Eigenheim errichten, eine Wohnung kaufen oder eben auch in einer Mietwohnung leben!“, so der Stadtchef.

„Scheinbar wird nur das Jahr aktualisiert“

Zur TKG komme alle Jahre wieder der gleiche Antrag von der ÖVP. Pfeffer: „Es wird scheinbar nur das Jahr im Antrag aktualisiert. Wir haben vor drei Jahren sogar, um der ÖVP auch aus berufenem Munde eine Expertise zu bieten, eine Studie beauftragt, in der die TKG geprüft wurde. Es ging klar hervor, dass diese wirtschaftlich sinnvoll ist und Vorteile bringt sowie hervorragend geführt und verwaltet wird.“

Letztlich wurde der Jahresabschluss mit den Stimmen der SPÖ und den Gemeinderäten Süleyman Zorba (Grüne) und Günther Brunnthaler (parteifrei) beschlossen. Neun ÖVP-Mandatare lehnten ihn ab, dazu gab es eine Stimmenthaltung.

