Teuerungswelle: Miete stieg von 599 auf 826 Euro

Die ungebrochene Teuerungswelle macht auch vor den Mieten nach Halt. Eine Preisexplosion bei der Wohnung ihrer Tochter ließ auch Elke Küttner explodieren.

Die junge Frau lebt in einer 78-Quadratmeter-Wohnung in Traismauer am Tobel. Dort wurde die Miete von 599,55 auf 826,61 Euro angehoben.

„Die lapidare Auskunft ist, dass man den Zinssatz von der Finanzierung durch die Erste Bank von 1,39 auf 3,89 Prozent angehoben hat“, ärgert sich Elke Küttner.

Die Wohnungsgenossenschaft WET („Wohnungseigentümer Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft“) mit Sitz in Mödling müsse kostendeckend arbeiten, daher werde alles eins zu eins weitergegeben.

Elke Küttner: „Wie das weiter geht, kann keiner sagen. Offensichtlich ist die WET da Vorreiter bei solchen massiven Erhöhungen. Wir reden jetzt noch gar nicht von Strom- und Heizkosten, welche natürlich auch noch dazukommen. Es ist echt ein Witz und vom Staat kriegt man 500 Euro Klimabonus und 150 Euro Energiebonus. Die kalte Progression und die Kollektivvertrags-Erhöhungen gleichen diese ganzen Erhöhungen nicht einmal ansatzweise aus!“

„Sind zu kostendeckender Abrechnung verpflichtet“

Seitens der WET heißt es, dass man keine Vorreiterrolle eingenommen, sondern die Bewohner rechtzeitig mit einem Infoschreiben als Beilage bei der jüngsten Betriebskostenvorschreibung darauf hingewiesen habe, dass aufgrund der bereits stark angestiegenen Kosten für Darlehen, Heiz- und Betriebskosten auch die monatlichen Vorschreibungen für die Bewohner an diese Gegebenheiten angepasst werden müssen.

„Wir unterliegen dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und sind daher gesetzlich zu einer kostendeckenden Abrechnung verpflichtet, sodass wir ausschließlich der entstandenen Kosten weiter verrechnen“, betont Marketingleiterin Julia Leitner-Christ.

Gemeinnützige Bauvereinigungen sind dem Kostendeckungsprinzip verpflichtet, sodass ein Entgelt zu vereinbaren ist, das nicht höher, aber auch nicht niedriger ist als es zur Deckung der gesamten Herstellungskosten des Wohngebäudes, der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Baulichkeit (= Betriebs- und Instandhaltungskosten) und zur Deckung der Kosten für die Verwaltung nötig ist.

