Tierhaltungs-Skandal: Gramer ist nicht gleich Gramer

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

NÖN.at hat exklusiv über den Tierhaltungs-Skandal im Traismaurer Stadtteil St. Georgen berichtet. Mittlerweile ist die Causa österreichweit in aller Munde.

Der Verein gegen Tierfabriken hat in den Stallungen von Franz Gramer unfassbare Zustände aufgedeckt, die mittlerweile Staatsanwaltschaft und Behörden befassen.

Erschütterndes Bild VGT-Kundgebung vor Stallungen in Traismauer

Nun wendet sich Edmund Gramer an die NÖN: „Helfen Sie mir bitte!“ Er ist Senior-Chef eines Heurigenbetriebs in der Ahrenberger Kellergasse, den Betrieb führt mittlerweile sein Sohn Bernhard. Morgen, am Donnerstag, 15. September, öffnet der Heurige wieder seine Pforten. Und jetzt das: Die Namensgleichheit beschert den Gramers aus Gemeinlebarn einen Shitstorm im Internet und weitere wüste Beschimpfungen: „Es besteht tatsächlich nur die Namensgleichheit, wir sind in keinster Weise verwandt, nicht einmal entfernt“, hält Edmund Gramer im NÖN-Gespräch fest.

In der Tat handelt es sich in Gemeinlebarn um einen Betrieb, dem das „Top-Heurigen“-Siegel verliehen wurde: Köstliche Speisen stammen von Tieren aus artgerechter Handlung, das Gebäck etwa von der nahen Bäckerei Pauntzen. Nach einer kurzen Pause ist 2015 der Betrieb wieder aufgenommen worden. Er zählt seither tausende zufriedene Gäste.

Auch Kfz- und Landtechnik-GmbH in der Grenzgasse sind von den Beschimpfungen betroffen, sie trudeln meist per E-Mail am laufenden Band ein. Foto: privat

Von den Beschimpfungen betroffen ist übrigens auch die Gramer Kfz- und Landmaschinentechnik-GmbH in der Grenzgasse 3 in Gemeinlebarn. Sogar dieses Unternehmen wird verwechselt.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.