„Als ich in der Früh ins Auto eingestiegen bin, ist er mit einem Stein dagestanden und hat gedroht, mich umzubringen. Den Stein hat er dann durch die Scheibe in mein Auto geworfen. Weil ich die Polizei um Hilfe gerufen habe, hat er wieder gedroht“, erzählt ein 32-Jähriger vor Gericht über seinen Nachbarn.

Vor einem Schöffensenat muss der Nachbar, ein 31-Jähriger aus Traismauer, nun wegen der gefährlichen Drohung Rede und Antwort stehen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann, weil er zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war, in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht werden.

Was der Betroffene zu dem Vorfall sagt? „Ich hatte Angst, war aufgebracht und hatte einen schlechten Tag. Das Ganze war eine Kurzschlusshandlung.“

Laut psychiatrischem Gutachter leidet der 32-Jährige an paranoider Schizophrenie. „Zum Tatzeitpunkt war sein Denken gekennzeichnet durch psychotisches Erleben“, steht da.

Und weiters: „Die Gefahr, dass der Betroffene in Zukunft ähnliche Taten setzt, ist groß.“ Sie könne, so der Mediziner, aber durch Depotmedikamente und Therapie reduziert werden, sodass eine Unterbringung in einer Anstalt nicht notwendig sei.

Dem schließt sich der Schöffensenat an und spricht bedingte Einweisung aus. Der Betroffene soll in betreuter Wohneinrichtung untergebracht werden.