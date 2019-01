In etwa einem Jahr finden die nächsten Gemeinderatswahlen statt. Doch schon jetzt steht fest, dass sich das Spitzenteam der regierenden Sozialdemokraten massiv verändern wird. Hintergrund ist eine neue Bestimmung in der NÖ Gemeindeordnung, die besagt, dass Stadträte (beziehungsweise geschäftsführende Gemeinderäte in kleineren Orten) ihren Hauptwohnsitz dort haben müssen, wo sie ihre politische Funktion ausüben.

In Traismauer trifft das auf zwei Stadträte nicht zu, und zwar auf Birgit Grill und Alfred Kellner.

Grill hat ihren Hauptwohnsitz schon vor längerer Zeit nach Nussdorf verlegt, wo sie mehr Platz für ihre Tierwelt hat, die von Papageien bis zu Zwergkaninchen reicht. Die Polizistin hat sich schon Gedanken über die Zukunft gemacht: „Wenn ich nominiert werde, möchte ich auf jeden Fall im Gemeinderat bleiben“, sagt die 45-Jährige, die für die Ressorts Verkehr und Umwelt verantwortlich zeichnet.

Entscheidung noch nicht fix

Der parteifreie Stadtrat Alfred Kellner (Finanzen, Kultur), der auf einem SP-Ticket im Gemeinderat sitzt, hat Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt in St. Pölten, wo er mit großem Erfolg die älteste Musikschule Österreichs leitet. „Ich habe mich noch nicht festgelegt, wie ich mich entscheide“, erklärt der 49-Jährige im NÖN-Gespräch. Es wäre unseriös, zum gegenwärtigen Zeitpunkt Spekulationen anzustellen. Eines sei jedoch klar: „Es muss sich etwas ändern, entweder der Stadtrat oder der Wohnsitz.“

Grill und Kellner sind nicht der einzige drohende Aderlass. Anlässlich der Feier seines 60. Geburtstages hat Vizebürgermeister Walter Kirchner angekündigt, dass er für die nächste Gemeinderatsperiode nicht mehr zur Verfügung stehen wird.