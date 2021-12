Verein „Zeit mit Tier“ steht vor einem traurigen Ende

Der gemeinnützige Verein „Zeit mit Tier“ ist nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Zuhause. In den vergangenen Wochen wurden bereits zahlreiche Tiere abgegeben. In den nächsten Tagen wird die Riesenschildkröte namens Paul in sein neues Quartier in Salzburg überstellt werden, das Bild zeigt das Prachtexemplar mit Vereinsobfrau und ausgebildeter Tierpflegerin Heidemarie Urani. Foto: Günther Schwab

