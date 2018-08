Schock für Mitarbeiter und Kunden: Ein Wasserschaden hat den Betrieb im Tageszentrum zum Erliegen gebracht.

Vor knapp einem Jahr ist das Volkshilfe-Tagesbetreuungszentrum von der Rettungszentrale an den neuen Standort Hauptplatz 11 übersiedelt. Man hat sich gut eingelebt, doch vor kurzer Zeit bemerkte eine Mitarbeiterin einen Wasserschaden.

Bei mehreren Rigips-Wänden wurden die Folgen dieses Wasserschadens sichtbar. Der Hausbesitzer, die Wohnungsgenossenschaft Alpenland, reagierte prompt. Sie beauftragte umgehend eine Trockenlegungsfirma und veranlasste die Aufstellung von Trocknungsgeräten.

Es hatte eine Leckage im Haustechnikraum gegeben und das Wasser breitete sich in der Folge unter den Laminatböden im gesamten Erdgeschoss aus.

„Der Betrieb des Tageszentrums musste zunächst wegen der Trocknungsarbeiten auf Montag bis Mittwoch reduziert werden. Aufgrund des größeren Ausmaßes des Schadens musste es in der Vorwoche sogar gänzlich geschlossen werden, da die Barrierefreiheit und Hygiene zu der Zeit nicht gegeben war“, erklärt Leiterin Claudia Reese.

Die Veranstaltungen sind nicht gefährdet

Die Kunden wurden im Vorfeld der Schließung informiert und entweder von den Angehörigen oder den Kollegen der mobilen Hauskrankenpflege der jeweiligen örtlichen Zuständigkeit betreut. Reese: „Ab sofort ist das Tageszentrum wieder eingeschränkt von Montag bis Mittwoch (außer am Feiertag) geöffnet.“

In dieser Zeit können jedoch nur maximal 14 Senioren betreut werden.

Sobald die Trocknungsarbeiten abgeschlossen sind, ist das Tageszentrum wieder von Montag bis Donnerstag geöffnet. Nach dem derzeitigen Stand könnten die Sanierungsarbeiten Anfang September wieder weitgehend abgeschlossen sein.

Im Rahmen der 60-Jahr-Feier der Stadtgemeinde Traismauer sind am Samstag, 8. September, ein „Tag der offenen Tür“ als auch zwei Lesungen geplant. Zusätzlich organisiert die Volkshilfe an diesem Tag auch einen Bastelmarkt samt Verkauf. Überdies findet um 14 Uhr ein Vortrag über „Gedächtnistraining“ statt. Im Anschluss folgt um 16 Uhr eine Lesung mit der Kinderbuchautorin Sonja Kaiblinger und um 17 Uhr eine Lesung mit der Traismaurer Erfolgsautorin Cornelia Travnicek. Das Tageszentrum bietet Getränke, Kaffee und Mehlspeisen an. Diese Veranstaltungen sind aus heutiger Sicht nicht gefährdet und können planmäßig stattfinden.