Das Thema Windkraft sorgte wieder einmal für heftige Aufregung bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Auf Antrag der Oppositionsparteien VP, Liste MIT und FP wurde die Rückwidmung der Grundstücke, die für die Windräder vorgesehen waren und 2015 als Grünland-Windkraftanlagen gewidmet wurden, gefordert. Wie berichtet, zog sich der Windkraft-Betreiber nach dem negativen Gutachten der NÖ Umweltanwaltschaft zurück.

Das Betreiberkonsortium ist nun zum Handeln aufgefordert. Sobald der Vertrag gekündigt wird, sind weitere Schritte möglich.“ Herbert Pfeffer, Bürgermeister

„Durch die Einstellung des Genehmigungsverfahrens für fünf Windkraftanlagen ist auch die Widmung hinfällig. Durch die Rückwidmung soll endgültig der Schlussstrich für Traismauer gezogen werden, alles andere würde für Verunsicherung sorgen“, begründet VP-Gemeindepartei-Obfrau Stadträtin Veronika Haas. Die aufrechte Widmung würde anderen Betreibern möglicherweise zu einem neuen Anlauf verhelfen. Auch werde durch die in der Zwischenzeit erfolgte Genehmigung zur Errichtung der Burn-out-Rehabilitationsklinik der BVA in Sitzenberg-Reidling zukünftig keine Genehmigung von Windkraftanlagen im derzeit gewidmeten Gebiet möglich sein. „Um für Traismauer auch kein Risiko einer Regressforderung einzugehen, muss der beschlossene Gestattungsvertrag aufgelöst werden“, so Haas. Seitens der Liste MIT und der FP wurde der Antrag von Haas mitgetragen.

Pfeffer will Ausschüsse damit befassen

Es folgte eine emotionale Diskussion, die mit dem Schlusswort von Bürgermeister Herbert Pfeffer (SP) endete. Dabei stellte er den Gegenantrag, die Thematik in die zuständigen Ausschüsse rückzuweisen. Das wiederum erhitzte die Gemüter der Oppositionspolitiker. „Obwohl Bürgermeister Pfeffer nach dem Rückzug des Betreibers selbst sagte, er möchte einen Schlussstrich unter diese Debatte ziehen, stellte er zum Antrag der Opposition einen Gegenantrag, womit die Ausschüsse neuerlich mit der Thematik befasst werden. Wir wollen Rechtssicherheit“, so MIT-Klubsprecherin Elisabeth Wegl. Derzeit würde aber die rechtliche Situation weiterhin „pro Windkraft“ bleiben, weil mit den bestehenden Verordnungen jederzeit wieder ein Vorstoß für Windkraftanlagen möglich sei.

Für Veronika Haas (VP) ist das Ergebnis der ersten Volksbefragung nicht bindend. | NOEN

Der Gegenantrag von Pfeffer wurde seitens der SP gegen die Stimmen von MIT, VP und FP zugestimmt – damit ist auch der Antrag der Opposition abgelehnt gewesen.

Große Empörung löste in der Sitzung des Gemeinderates auch ein Brief des hauptbetroffenen Grundbesitzers im Windkraftareal aus. Im Schreiben an den Gemeinderat drohte er den Gemeinderäten offen mit rechtlichen Konsequenzen bei einer Auflösung der Verträge der Gemeinde mit den Windkraftbetreibern. „Es ist an der Zeit, dass auch die Vertreter der Windkraftlobby endlich den Rechtsstaat, Gutachten weisungsfreier Behörden und auch allfällige Beschlüsse eines frei gewählten Gemeinderates anerkennen“, so Wegl. Diese offenen Drohungen eines potenziellen Hauptprofiteurs seien inakzeptabel, man werde sich nicht mundtot machen lassen.

Gemeinderätin Wegl (MIT): „Neubau ist wirtschaftlicher.“ | NOEN

„Wir werden die Streichung der Traismaurer Windkrafteignungszone direkt bei den zuständigen Fachabteilungen der Landesregierung vorantreiben“, meint Wegl. Nach der Abstimmung der Anträge versuchte Pfeffer, die Gemüter zu beruhigen: „Es gilt, die Beschlüsse besonnen und überlegt zu fassen. Zur Windkrafteignungszone ist zu sagen, dass der Beschluss 2014 einstimmig erfolgte und das Land diesen aufgrund einer positiven Stellungnahme des Gemeinderates verordnete.“

Das Zusammenwirken zwischen dem Land und der Stadtgemeinde Traismauer sei so gut, dass es hier keiner Aufforderung bedürfe, sondern im Gespräch die aktuelle Situation behandelt werde. „Traismauer muss auch weiter verlässlicher Partner gegenüber dem Land sein, wenn es um eine gemeinsame Energiepolitik geht“, so Pfeffer. Nun soll in den Ausschüssen eine gemeinsame Position gefunden werden, die auch eine Rechtssicherheit gewährleistet.

Bürgermeister Herbert Pfeffer wies den Antrag zurück. | Schwab

Aus juristischer Sicht sei die Aufhebung des Gestattungsvertrages derzeit gar nicht möglich. „Das Betreiberkonsortium ist nun zum Handeln aufgefordert. Sobald der Vertrag gekündigt wird, sind weitere Schritte möglich“, so Pfeffer.

Abschließend: „Die Thematik Widmung und Windkrafteignungszone werde ich mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien besprechen und auch alle etwaigen rechtlichen Folgen erörtern, bevor sich der Gemeinderat erneut damit befasst.“

Seitens der Opposition will alles daran setzen, um eine Rückwidmung zu erreichen, sodass unter die Windkraft-Thematik dann endgültig ein Schlussstrich gezogen werden kann.