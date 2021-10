Wirbel um Lehrerin an Volksschule: „Kann nicht mehr“

Ein Brief, der an sie gerichtet war und der NÖN zugespielt wurde, ließ vor wenigen Tagen die Alarmglocken bei den Eltern der 4a der Volksschule Traismauer schrillen.

„Liebe Eltern, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich um Versetzung an eine andere Schule angesucht habe. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann nicht mehr, ich muss aufgeben“, schreibt die verdiente Pädagogin Astrid Wolfsegger.

Weiter heißt es: „Sie merken selbst, dass in diesem Schuljahr vieles nicht rund läuft. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich meine eigene Gesundheit, mein Wohlbefinden und meine Reputation an erste Stelle stellen muss.“

Konflikt mit Direktor

Hintergrund des Schreibens ist ein nicht näher genannter, jedoch veritabler Konflikt mit Direktor Gerhard Beitl, der sich in den vergangenen Wochen zugespitzt haben dürfte.

In der Vorwoche gab es in den Räumlichkeiten der Volksschule ein vertrauliches Treffen, bei dem die Eltern dem interimistischen Leiter der Bildungsdirektion 4 (zuständig für St. Pölten-Stadt und die Bezirke St. Pölten-Land, Lilienfeld und Tulln), Helmut Zehetmayer, ihre Sicht der Dinge schilderten. „Es war ein sehr konstruktives Gespräch, mehr möchte ich dazu nicht sagen“, erklärt Elternvertreterin Tanja Warlich.

Helmut Zehetmayer ist über den Konflikt, von dem 17 Schüler der Abschlussklasse betroffen sind, alles andere als erfreut: „Beide Personen müssen jetzt verantwortlich handeln“, stellt er fest.

Noch ist das Band nicht gänzlich durchschnitten. In der kommenden Woche gibt es ein weiteres Treffen, an dem vier Personen (Wolfsegger, Beitl, Zehetmayer, Personalvertretung) teilnehmen. Erst danach wird man sehen, wohin die Reise der Lehrerin geht.

Bürgermeister: "Lösung im Sinne der Kinder"

Bürgermeister Herbert Pfeffer appelliert, dass es eine Lösung im Sinne der Kinder geben müsse, Schulstadtrat Andreas Rauscher ist bekümmert: „Ein solcher Streit schadet dem Image des Schulstandortes.“