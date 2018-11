Vor 40 Jahren entschied sich Österreich gegen die Atomkraft. Doch bevor bei der Volksabstimmung am 5. November 1978 eine hauchdünne Mehrheit gegen die Inbetriebnahme stimmte, wurden mehrere Milliarden Schilling und sechs Jahre in den Aufbau des Kernkraftwerks in Zwentendorf investiert.

Tag für Tag hart gearbeitet hat auf der damals größten Baustelle Österreichs auch Stefan Kastner. Als Lagerleiter machte der Traismaurer den Weg mit von der Begeisterung für eine strahlende Energie-Zukunft bis zur – schlussendlich überwiegenden – Angst vor einer Katastrophe.

„Es war ein Traum, dort zu arbeiten. Auch wenn man sich das heute nicht mehr vorstellen kann.“Stefan Kastner

Der heute 69-Jährige war ab 1974 auf der Baustelle der Siemens Kraftwerkunion (KWU) tätig. Tag für Tag nahm er dort Waren an, regelte deren Übergabe an den Zoll und sorgte dafür, dass alle notwendigen Materialien dort landeten, wo sie gebraucht wurden.

Vier Jahre lang konnte er aus der ersten Reihe sehen, wie in Zwentendorf das Atomkraftwerk entstand. Der damals 24-Jährige investierte Zeit, Fleiß und Herzblut, um mitzuhelfen, ein Kraftwerk zu bauen, das 1,8 Millionen Haushalte mit Strom versorgen kann. Dass es jedoch nie dazu kam, ist schlussendlich – ein klein wenig – auch Kastners Verdienst.

Die Baustelle in Zwentendorf war für den Traismaurer Stefan Kastner ein „Schmuckkasterl“. „Die Lagerhallen waren asphaltiert, die Geräte alle auf dem neusten Stand und die Büroeinrichtung gediegen“, berichtet der damalige Lagerleiter Stefan Kastner aus Traismauer. Fotos: EVN Archiv | EVN Archiv

Trotz seiner ungebrochenen Begeisterung für die Arbeit beim Atomkraftwerk stimmte er bei der Volksabstimmung wie rund 1,6 Millionen Österreicher gegen Atomkraft. Er war damit ein Teil der knappen Mehrheit von 50,47 Prozent, die dafür sorgte, dass Zwentendorf als einziges fertiges Atomkraftwerk der Welt nie in Betrieb ging.

Politik und Atommüll für Kastner entscheidend

Die Entscheidung gegen die Atomkraft reifte bei Kastner über die Jahre. „Zuerst war ich auf der Baustelle voll in meinem Element. Ich bin ein Organisationstalent. Die Arbeit machte mir Freude, ich konnte tun, was ich mochte, und bekam gutes Geld dafür“, erinnert sich der Traismaurer. Erst bei seinen Besuchen in Schwestern-Werken in Deutschland kamen langsam Zweifel auf. „Damals wurden die Proteste in der Bevölkerung lauter. Viele Deutsche kamen wegen Baustopps bei deutschen Werken zu uns“, erinnert sich der damalige Lagerleiter.

Zu diesem Zeitpunkt stellte schließlich auch Kastner selbst zum ersten Mal die Qualitäten und die Sicherheit eines Atomkraftwerkes in Frage. „Irgendwann kam ein Moment, in dem ich mir dachte: Jetzt musst du in dich gehen. Und mein Gewissen hat sich schließlich gegen die Atomkraft entschieden.“ Entscheidend seien für ihn drei Gründe gewesen. „Einerseits drehte die Stimmung unter den Mitarbeitern. Viele hatten ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Atomkraft, obwohl sie mit ihr gutes Geld verdienten“, erinnert sich der Zeitzeuge.

Eine Rolle spielte außerdem der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky. „Ich gebe zu, ich konnte nie viel mit ihm anfangen und immerhin hat er versprochen, alle seine Ämter zurückzulegen, wenn die Volksabstimmung gegen Atomkraft ausgeht“, lacht Kastner. Das wichtigste und schlussendlich ausschlaggebende Argument sei für ihn aber die ungeklärte Atommüll-Endlagerung gewesen.

Gute Erinnerungen an die Baustelle

Positiv in Erinnerung bleibt dem Traismaurer die Zeit auf der Baustelle des Atomkraftwerkes trotzdem. „Es war ein Traum, dort zu arbeiten, und eine Erfahrung, von der ich mein ganzes Leben lang profitierte. Gewissermaßen war es das Beste, das mir passieren konnte“, ist Kastner überzeugt. „Mein Chef, Herr Fischer, hat mir so viel beigebracht. Ich verehre ihn bis heute.“

Fix und fertig stand das Atomkraftwerk in Zwentendorf 1978 bereit. Die Volksabstimmung vor genau 40 Jahren verhinderte jedoch die Inbetriebnahme. 2005 kaufte die EVN das Industrie-Denkmal. | EVN Archiv

Auch sonst hätten auf der Baustelle in Zwentendorf viele erstklassige Fachkräfte gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen sei gut und vor allem lehrreich für Kastner gewesen. Und auch das Feiern kam nicht zu kurz: „Es gab immer einen Grund, ein Fass Bier anzuschlagen“, schmunzelt der Traismaurer.

Beeindruckt war der damalige Mit-Zwanziger auch von seinem Arbeitsumfeld. „Alles, was die KWU-Bauleitung aufzog, war vom Feinsten. Die Büroeinrichtung war gediegen, die Baustelle ein echtes Schmuckkasterl, auch wenn man sich das heute nicht mehr vorstellen kann“, berichtet Stefan Kastner von seinen

damaligen Erfahrungen.

Das machte für ihn auch den Abschied aus Zwentendorf nicht leicht, obwohl er bis heute überzeugt ist, dass die Entscheidung gegen Atomkraft die richtige war: „Am 31. August 1979 ging ich mich mit Wehmut. Erst im Nachhinein wurde mir bewusst, wie mich die vier Jahre dort geprägt haben – menschlich und beruflich.“