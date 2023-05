Eine Sitzung für und mit Schülerinnen und Schüler

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung des Traismaurer Gemeinderates standen 17 Tagesordnungspunkte zur Beschlussfassung an. Die Sitzung fand an einem Vormittag statt, um rund 30 Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Traismauer Gelegenheit zu geben, die Funktionsweise und Aufgaben des Gemeinderates näher kennenzulernen.

Ein Tagesordnungspunkt, der für die anwesenden Schülerinnen und Schüler von besonderem Interesse war, betraf die Errichtung einer neuen Radwegbrücke über die Traisen. „Aufbauend auf den Beschluss des Gemeinderates vom 14. Dezember 2022 betreffend Radroutenoptimierungsprojekt 'Traisentalradweg- Phase 4' werden die Baumeisterarbeiten für die Radwegbrücken über die Traisen und über das Entlastungsgerinne in Traismauer gemäß vorliegenden Angebotsprüfbericht vom März 2023 an die Firma Porr Bau GmbH zu einem Preis von 1.017.671,51 Euro inkl. Ust. vergeben. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in den Jahren 2023 und 2024“, so der für Bauwesen zuständige Stadtrat Christoph Grünstäudl (SPÖ) in seiner Antragstellung. Weiters: „Im Nachtragsvoranschlag 2023 wird unter dem Vorhaben 02 – Straßenbau/Einbauten ein erster Teilbetrag von 200.000 Euro veranschlagt.“

ÖVP brachte Dringlichkeitsantrag im Jahr 2021 ein

Seitens der ÖVP wurde am 30. Juni 2021 ein Dringlichkeitsantrag zur Schaffung einer Radwegbrücke über die Traisen und das Überflutungsgerinne der Traisen im Gemeinderat eingebracht. In den vergangenen Monaten hat es betreffend dieses Projekts gute und konstruktive Gespräche in einem Arbeitskreis im Rahmen der Stadterneuerung um im zuständigen Ausschuss gegeben. „Dem Gemeinderat Bruno Buchegger (ÖVP) und Stadtrat Christoph Grünstäudl gilt mein besonderer Dank für die Weitsicht, die gute Zusammenarbeit und den Einsatz, dieses Projekt voranzutreiben beziehungsweise die Auftragsvergabe zur Beschlussfassung zu bringen“, dankt ÖVP-Stadträtin Veronika Haas.

Weiters: „Es steckt viel Know-how und Zeitaufwand dahinter, um auch die entsprechenden Fördermittel lukrieren zu können, sodass die Stadtgemeinde für die Rad- und Fußgängerbrücke nur rund 250.000 Euro (25 Prozent Anteil) aufbringen muss.“ Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 1,01 Mio Euro, wovon ecoplus 67 Prozent und der Rest seitens des Bundes gefördert werden soll. „Noch mehr Bedeutung bekommt diese Radwegbrücke, wenn die Lücke zum Bahnhof geschlossen werden kann. Auch dieses Projekt wurde bereits eingereicht“, so Haas abschließend.

Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) bedankte sich ebenfalls bei den zuvor genannten Mandataren für die gute Zusammenarbeit und die gute Aufbereitung des Projekts. „Die neue Radwegbrücke wird in einem geringen Abstand parallel zur bestehenden LB43 Traisenbrücke (Anmerkung: rund zwei Meter Abstand – ist notwendig zur Servicierung der bestehenden Brücke) errichtet werden. Damit wird ein Nadelöhr für Radfahrer und Fußgänger entschärft werden“, erklärt Pfeffer. Die Beschlussfassung erfolgte einstimmig.

Nach knapp 40 Minuten Sitzungsdauer wurde die Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Herbert Pfeffer für etwaige Fragestellungen seitens der Schülerinnen und Schüler unterbrochen. Von ihnen gab es auch mehrere Fragen über die Aufgaben, die Kompetenzen und Funktionsweise des Gemeinderates als auch über das Wahlrecht und wie man für den Gemeinderat kandidieren kann.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.