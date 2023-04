Lokal in Herzogenburg wiedereröffnet

Volles Haus gab es, als das „Mahlzig“ beim Herzogenburger Cleverhotel wiedereröffnet wurde. Ende Jänner war das beliebte Lokal an der St. Pöltner Straße geschlossen worden, da sich die Betreiber Siegfried Schicklgruber und Jürgen Winkler wieder ihren ehemaligen Beschäftigungen widmen wollten. Nun hat Alby Ndokaj das Lokal eröffnet. Der 37-Jährige, den viele Herzogenburger aus der Schirmbar am Rathausplatz kennen, erzählt: „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen.“ Unter den vielen Gratulanten: Bürgermeister Christoph Artner, der auch den Bieranstich vornahm, Landtagsabgeordneter Martin Antauer, Stadtrat Martin Hinteregger, Martin und Jutta Nentwich, die Banker Martin Groiss und Wolfgang Keiblinger, Elisabeth und Dieter Süss, Thomas Reiprich, Sascha Pospischil und Erich Huber-Günsthofer.

