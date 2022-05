Theater gegen Mobbing im Volksheim Herzogenburg

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

„Anna und der Wolf – Abenteuer im Märchenwald“ lautet der Titel eines Musiktheaterstücks für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, das am Samstag, 7. Mai, ab 16 Uhr im Volksheim über die Bühne geht.

Das Stück der „Traumfänger“ geht der aktuellen Frage nach, wie sich Mobbing und andere Formen der Gewalt für Kinder anfühlen und was dagegen getan werden kann.

In der Erzählform des Märchens greift das Theaterstück Motive der Grimmschen Märchenfiguren auf und verknüpft sie in einem dramaturgischen Bogen. Erzählt wird, wie das Mädchen Anna nach und nach Sozialkompetenz gewinnt und aus dem Sog ihrer Verzweiflung zu sich findet und neue Lebensperspektiven entwickelt.

Der Kartenverkauf wird in der Buchhaltung der Stadtgemeinde am Rathausplatz abgewickelt. Kinder zahlen fünf, Erwachsene acht Euro, eine Familienkarte (drei Personen) kostet 17 Euro. Man kann die Karten auch reservieren und an der Kassa abholen. Infos: Barbara Senger, 02782/83315-79 oder barbara.senger@gde.herzogenburg.at.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.