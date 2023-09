Gutenbrunner Floriani luden zum Oktoberfest

Vollbild

Natürlich packte auch die Jugend an – für die Kulinarik waren Felix Mörwald und Michael Thurner (von links) zuständig – hier am Pommes-Fritter. Jede Menge Fahrzeuge gab es beim Oldtimertreffen zu bestaunen – Daniela Rathner und Gabriele Neubauer mit einem 68er Steyr. Beim Kuppelcup kam es natürlich auf die Schnelligkeit an, die vier Saugschläuche zusammenzustecken. Die Schnellsten schafften es in knapp 20 Sekunden. Der Sieg ging an das Team Inzersdorf 1 mit Günther Staudenmayer, Erich Prankl, Helmut Redl, Marus Frech und Thomas Höcht – im Bild mit dem Gutenbrunner Kollegen Hans-Richard Neuhauser (links stehend) Auch die Inzersdorfer Frauen-Kampfmannschaft war dabei.

