Industrie & Schulen: 100 Jahre Region Herzogenburg im Zeitraffer

1908 errichtete die Marktgemeinde am Schillerring eine achtklassige Volksschule. 1918 wurde sie zur Bürgerschule, 1927 als Hauptschule geführt. Die unteren Volksschulklassen fanden ihren Platz wieder in der alten Schule am Kirchenplatz. Seit 1967 befindet sich die Volksschule wieder in diesem Gebäude. Die Eröffnung des Grundmannbads am 20. Juli 1952. Anfang der 2000er Jahre wurde das Bad stillgelegt. Von 24. bis 29. September 1927 gab es in Herzogenburg am Schillerring am heutigen Gelände der Hauptschule eine große Ausstellung zur Stadterhebung.

