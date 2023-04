Unteres Traisental: Start im nächsten Jahr für Bewässerungsprojekt

Dass Trockenheit und Dürre spürbare Auswirkungen auf den Weinbau haben könnten, ist vielen Winzern nicht erst seit einigen Wochen oder Monaten klar. Vor knapp zwei Jahren, im Sommer 2021, ist daher die Wassergenossenschaft Unteres Traisental gegründet worden. Sie wird ein ebenso ehrgeiziges wie millionenschweres Projekt aus der Taufe heben: Wasser aus der Donau soll künftig die Weingärten bewässern.

Sprecher dieser Genossenschaft ist Reichersdorfs Top-Winzer Markus Huber. Die Vorstudien seien abgeschlossen, die Flächen, für die Weinbauern Interesse an der Bewässerung angemeldet haben, gezeichnet. „In zwei bis drei Monaten wird die Detailplanung beginnen“, blickt Huber voraus. Im kommenden Jahr, vermutlich im Frühsommer, startet dann die Umsetzung.

Das Traisental ist übrigens eines der ganz wenigen Top-Weinbaugebiete in NÖ, wo es bis dato noch kaum bewässerte Weingartenflächen gibt. Derzeit werden in ganz NÖ eine Menge an Weinbau-Wassergenossenschaften gegründet, um langfristig einen qualitativen Weinbaubetrieb abzusichern. „Wäre das im Traisental nicht geschehen, hätte man auf lange Sicht einen deutlichen Wettbewerbsnachteil“, weiß Markus Huber.

Vom Land NÖ werden 50 Prozent Zuschuss für die Kosten der Infrastruktur gewährt.

