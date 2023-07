Reichersdorfer Feuerwehrfest war gut besucht

Bei hochsommerlichen Witterungsbedingungen fand das diesjährige Fest der Freiwilligen Feuerwehr Reichersdorf statt. Kommandant Christian Poschmaier und sein Team konnten dazu zahlreiche Gäste, unter ihnen Gemeindevertreter als auch Feuerwehrabordnungen von den umliegenden Wehren, begrüßen. Trotz der Hitze zeigte sich das Kommando mit dem Besuch zufrieden. Das Sommerfest hatte ein umfangreiches Kulinarium mit Grillspezialitäten, eine Weinkost als auch eine Bar zu bieten. Durch die Unterstützung von zahlreichen freiwilligen Helfern konnte es reibungslos über die Bühne gebracht werden. Mit dem Reinerlös sollen Rücklagen für den Ankauf eines neuen Einsatzfahrzeuges, eines Tanklöschfahrzeuges, gebildet werden. „Das derzeitige Tanklöschfahrzeug ist bereits rund 28 Jahre alt und soll in rund zwei Jahren ausgeschieden werden. Daher ist Handlungsbedarf gegeben. Es wurde bereits ein neues Fahrzeug bestellt. Die Wartezeit bis zur Fahrzeugauslieferung beträgt derzeit rund zweieinhalb Jahre“, so Poschmaier.

Tatkräftige Unterstützung erhält die Feuerwehr bei diesem Vorhaben durch die „Reichersdorfer Scherzkekse“ mit Obfrau Margarete Schmied an der Spitze, die sich mit einer Spende in der Höhe von 2.000 Euro in den Dienst der guten Sache gestellt haben.