Auszeichnungen für Gesunde Gemeinde Perschling und Martinsheim

Im Rahmen der alljährlich stattfindenden „Tut-gut!“-Regionalgala wurden im nie in Betrieb gegangenen Atomkraftwerk Zwentendorf insgesamt 68 Institutionen aus der Region NÖ-Mitte ausgezeichnet, davon 31 aus dem Bezirk Sankt Pölten. Damit wird seitens der „Tut-gut!“-Gesundheitsvorsorge nicht nur Danke gesagt, sondern auch ein sichtbares Zeichen für Gesundheitsförderung und Vernetzung innerhalb der Region gesetzt.

„Die 31 Ausgezeichneten sind unsere Botschafter für Gesundheit vor Ort. Sie engagieren sich dort, wo die Menschen leben, arbeiten, lernen und kochen und tragen wesentlich zu einem gesünderen Lebensstil der Bevölkerung vor Ort bei“, betonten Landesrat Ludwig Schleritzko und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl.

Neben den Zertifizierungen in Gold, Silber und Bronze gab es eine Sonderkategorie für Initiativen in „Gesunden Gemeinden“, die der sozialen Isolation und der Einsamkeit vorbeugen. Zwei Projekte aus den „Gesunden Gemeinden“ Emmersdorf (Bezirk Melk) und Mühldorf (Bezirk Krems) wurden unter dem Motto „Alleine, aber nicht einsam“ ausgezeichnet.

Für die „Gesunde Gemeinde Perschling“ gab es die Plakette in Bronze, die geschäftsführender Gemeinderat Alois Siedl entgegennahm. Ausgezeichnet wurde auch das Pflege- und Betreuungszentrum am Herzogenburger Schillerring („Martinsheim“), und zwar in der Kategorie „Gesunder Betrieb“. Direktor Walter Freinberger und Merima Selimovic erhielten ebenfalls die Plakette in Bronze.

Plaketten gab es in den Kategorien „Gesunde Gemeinde“, „Gesunde Schule“, „Gesunder Betrieb“ und „Vitalküche“.

Plakette in Bronze: Landesrat Ludwig Schleritzko, geschäftsführender Gemeinderat Alois Siedl und "Tut-gut!"-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl (von links). Foto: MS-Fototeam, Martin Mathes

