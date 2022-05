Kampf gegen Flammen: Große Feuerwehrübung am Waxenberg

Werbung

Einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ambach haben an einer groß angelegten Übung teilgenommen.

Annahme war ein ausgedehnter Waldbrand am Waxenberg in der Nähe des Stiftes Göttweig. Aufgabe der Besatzung des Ambacher Kleinlöschfahrzeuges war es, eine rund 1,7 Kilometer lange Zubringer-Leitung gemeinsam mit neun weiteren Tragkraftspritzen zu betreiben. Diese Leitung wurde benötigt, um die Wasserbetankung der Hubschrauber sicherzustellen. Betankt worden sind die Hubschrauber (Black Hawk, Augusta Bell 412 sowie zwei Eurocopter) am Sonnenwendplatz in der Gemeinde Baumgarten. Von dort aus starteten die Luftfahrzeuge die Löschangriffe am Waxenberg.

„Da die Einsatzmannschaften regelmäßig durchgewechselt wurden, durften auch die Ambacher Florianis den 3.000 Liter fassenden Löschbehälter unter dem im Schwebeflug befindlichen Black Hawk füllen“, berichtet Kommandant-Stellvertreter Florian Ganzberger.

Neue Fahrzeuge wurde besichtigt

Auch die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf befüllte mit dem Hilfeleistungsfahrzeug die Löschwasserbehälter des Black- Hawk-Hubschraubers am Boden. Dabei kam auch die Fahrzeugbesatzung beim Betanken zum Einsatz. Mit zwei Löschleitungen wurden am Absprungplatz die Löschwasserbehälter des Hubschraubers befüllt.

Nach dem Ende und der Übungsnachbesprechung wurden alle Übungsteilnehmer beim Stift Göttweig verpflegt. Auch die neu angeschafften Fahrzeuge zur Wald- und Flurbrandbekämpfung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes konnten besichtigt und bestaunt werden.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Paudorf für die perfekt ausgearbeitete Übung und die Einladung bedanken. Es konnten wieder wichtige Erfahrungen gesammelt werden“, sagt Markus Kral, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf.

