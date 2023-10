22 Obstbäume für Neugeborene in Traismauer

Die Stadt Traismauer ist sehr bemüht, auf verschiedenen Ebenen etwas gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz zu tun. Deshalb wurde 2019 ein weiteres Projekt ins Leben gerufen, bei dem jedes Neugeborene einen Obstbaum von der Stadtgemeinde geschenkt bekommt. Der Leitspruch des Projekts „In den Wurzeln von jedem Baum liegt die Zukunft unserer Kinder“ spiegelt die Intention der Stadtgemeinde wider.

Im Rahmen einer Übergabeveranstaltung im Bereich des Oberndorfer Spielplatzes, unmittelbar neben dem Sportplatz des FC Klausenstüberl, konnten sich die Familien ihren Baum abholen. Dabei wurden insgesamt 22 Obstbäume (drei verschiedene Sorten – Apfel, Birne und Kirsche) an die Neugeborenen (Jahrgang 2022) und deren Eltern übergeben. „Als Bürgermeister der Stadt Traismauer ist es mir ein besonderes Anliegen in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Daher freut es mich umso mehr, dass so viele Eltern unserer Einladung gefolgt sind und sich ihren persönlichen Obstbaum abholten“, zeigte sich Bürgermeister Herbert Pfeffer zufrieden über diese Initiative.

Für das leibliche Wohl der zahlreichen Jungfamilien und Begleitpersonen als auch Gemeindevertreter wurde durch das Team des FC Klausenstüberl und die Oberndorfer Dorfjugend bestens gesorgt. Der Reinerlös der Buffeteinnahmen wird der „Rettet-das-Kind“- Außenwohngruppe Stollhofen gespendet werden.