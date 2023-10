Bequem schmökern in der Bücherei Wölbling

In der Aktionswoche „Österreich liest“ stellte sich Bürgermeisterin Karin Gorenzel mit einem Sitzsack in der öffentlichen Schulbibliothek Wölbling ein. „Die Kinder der Mittelschule werden sich über dieses Geschenk besonders freuen!“, meinte die Leiterin der Bücherei, Margit Eckl. Sie blickte dabei auch gleich auf das kommende Wochenende: Am Samstag, 21. Oktober, ist Kinderbuchillustratorin Anna Kautsch ab 9 Uhr bei den „Lesemäusen“ zu Gast. Tags darauf, am Sonntag, 22. Oktober, beteiligt sich die Bücherei Wölbling an den „Tagen der offenen Ateliers“ (10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr).