Neue Atemschutzgeräte für die Einöder Feuerwehr

Der Bestand der 200 Bar Atemschutzgeräte fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Einöd mehr als 30 Jahre Verwendung. Mit Ende 2022 wurde jedoch die Ersatzteilversorgung für die alten Pressluftatmer eingestellt, deshalb haben die Einöder Florianis auf das System der 300 Bar starken Überdruck-Geräte umgestellt. Drei Atemschutzgeräte, sechs Atemschutzmasken sowie sechs 300 Bar Flaschen wurden angeschafft — und nach längerer Wartezeit konnten vor wenigen Tagen die Geräte mit großer Freude in Empfang genommen und gleich auf Herz und Nieren beübt werden. Damit ist die Feuerwehr Einöd wieder auf dem neuesten Stand der (Atemschutz-)Technik und kann sicher in den Einsatz gehen. Feuerwehr und Stadtgemeinde investierten rund 10.000 Euro in die Sicherheit der Einsatzkräfte und der Bevölkerung.

Die Freiwillige Feuerwehr Einöd wurde 1929 gegründet, bis dahin waren Einöder Ortsbewohner Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Andrä. In der Zeit seit Gründung der Wehr bis heute hat sich in Bezug auf Ausrüstung — sowohl am Fahrzeug- und Gerätesektor als auch bei der Schutzbekleidung — einiges verändert. Diese Veränderungen dienen sowohl dem Schutz der Feuerwehrmitglieder als auch dem Einsatzerfolg.