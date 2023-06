Spende für Feuerwehr Stollhofen

Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass im Notfall ein dichtes Netz an Helferinnen und Helfern zur Verfügung steht. Einen unbezahlbaren Beitrag leisten dabei die vielen freiwilligen Feuerwehrleute. „Die Raiffeisenbank Region St. Pölten weiß, was es bedeutet, den Menschen ein verlässlicher Partner zu sein. Deshalb stehen wir auch der Freiwilligen Feuerwehr Stollhofen als starker Partner zur Seite“, so Bankstellenleiter Christian Schmid, der sich mit neuen Weingläsern in Stollhofen einstellte. Die Gläser sollen im gesamten Unterabschnitt zum Einsatz kommen, sie können dann für Bewerbe, Feste und Versammlungen direkt in Stollhofen angefordert werden.