Spende für Herzogenburger Lerncafé

Große Freude gab es vor wenigen Tagen sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kinder im Caritas-Lerncafé in der Herzogenburger Stiftgasse, denn der gebürtige Herzogenburger Facharzt Karlheinz Biehl, der mit seiner Gattin eine Doppelordination in Marbach am Neckar in Deutschland führt, hat anlässlich seines 60. Geburtstages einen Scheck in der Höhe von 1.000 Euro für das Lerncafé gespendet. Da sprach Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger ein herzliches Dankeschön aus.

In den Lerncafés der Caritas erhalten Kinder aus sozial benachteiligten Familien kostenlose Unterstützung beim Lernen und damit verbunden natürlich bessere Zukunftschancen. Das Lerncafé in Herzogenburg begleitet Kinder auf ihrem Weg zum Pflichtschulabschluss und vermittelt Lust am Lernen. Neben der Unterstützung beim Lernen werden gemeinsam mit den Kindern Bildungsziele entwickelt.

Zusätzlich zu den beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Magdalena Schneeweis und Stefanie Bugl unterstützen auch freiwillige Helfer und Helferinnen die Arbeit im Lerncafé.

