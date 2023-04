Sportmittelschule Wölbling erhielt Drohne

Seit einem Jahr bietet der stetig wachsende Instagram-Account tolle Einblicke in das Schulleben der Sportmittelschule. Die Aktivitäten können nun noch professioneller präsentiert werden: Die Schulgemeinde mit Obmann Peter Hießberger schaffte eine Drohne und eine Gimbal, ein Stativ zur Bildstabilisierung von Kameras, an. Direktorin Petra Schrott freut sich mit den Pädagogen Ornela Rama und Gerhard Lechner, die den Social-Media-Auftritt betreuen: „Mit dem Equipment werden das breite Angebot und die Vielfalt der Mittelschule noch besser in Szene gesetzt!“

